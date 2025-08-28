Formation professionnelle : Des femmes du camp Soundiata bientôt outillées pour s’émanciper - abamako.com

Formation professionnelle : Des femmes du camp Soundiata bientôt outillées pour s'émanciper Publié le jeudi 4 septembre 2025 | Le Matin

Le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Oumou Sall Seck, a présidé à Kati l’ouverture d’une session de formation à l’intention d’une centaine de femmes membres de l’Association du camp Soundiata Kéita le 25 août 2025.



Initiée par le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA), en collaboration avec la Direction du service social des armées (DSSA), cette formation est le fruit d’un partenariat entre le ministère de la Défense et celui de la Formation professionnelle. Elle porte sur les techniques de transformation du fonio en djouka ainsi que sur la production de jus de gingembre et de bissap. Pendant dix jours, les participantes ont bénéficié de connaissances pratiques et d’outils concrets pour transformer leur savoir-faire en activités génératrices de revenus, contribuant ainsi à leur émancipation et à l’émergence d’un Mali prospère, uni et en paix.



Le Directeur du Service social des armées, Colonel-major Bréhima Samaké, a rappelé que la transformation des produits agricoles constitue « un levier stratégique de développement permettant de créer de la valeur ajoutée, de diversifier les produits et de générer des emplois pour les femmes ». Quant au ministre Oumou Sall Seck, elle a rappelé les orientations des autorités de la transition visant à rapprocher l’action publique des populations, particulièrement des jeunes et des femmes. Le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a salué l’engagement des femmes du Camp Soundiata Kéita et réaffirmé la volonté de son département de poursuivre ce type d’initiatives, véritables opportunités d’autonomisation économique et sociale.



Aïssata Bâ