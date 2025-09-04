Armées : La promotion AES de l’école de guerre opérationnelle - abamako.com

Armées : La promotion AES de l'école de guerre opérationnelle Publié le jeudi 4 septembre 2025 | Le Matin

Baptisée « Alliance des États du Sahel » (AES), la 4ᵉ promotion de l’École de guerre du Mali (EGM) est opérationnelle depuis jeudi dernier (28 août 2025), date de sa sortie officielle



C’est une promotion aguerrie par environ 11 mois de formation (la rentrée solennelle avait eu lieu le 11 octobre 2024 dans son amphithéâtre à Badalabougou-Bamako) qui est sortie jeudi dernier (28 août 2025) de l’Ecole de guerre du Mali (EGM). La remise des brevets et des trophées d'excellence est venue couronner une année d'études intensives, de travaux de recherche et de simulations opérationnelles. Chaque officier breveté « Master de Défense et de Sécurité » est désormais apte à occuper des postes de commandement et d'état-major.



Pour le Commandant de l'EGM, ces auditeurs sont à présent des architectes de la bataille décisive que mènent le Mali et le peuple de l'espace de la Confédération AES pour son intégrité territoriale. « Votre formation, ancrée dans nos réalités nationales et enrichie par l'expertise de nos véritables partenaires, vous a armés pour concevoir et conduire la guerre », a laissé entendre le Général de division Oumar Dao. Pour le chef d'état-major général des Armées, Général de division Oumar Diarra, cette promotion AES est « une réponse stratégique bien réfléchie des chefs d'États pour une meilleure synergie des forces confédérales ».



Dans son intervention, le ministre Sadio Camara a félicité les brevetés pour « leur courage et leur détermination » durant leur séjour à l'École de guerre. Il a rappelé l'initiative de cette promotion AES qui vise à renforcer la coopération militaire au sein de la Confédération. Selon les responsables de l’école et la hiérarchie militaire, cette promotion marque une nouvelle étape dans la formation des officiers supérieurs. À noter que le Colonel Moustaphe Sangaré est le major de la quatrième promotion composée de plusieurs autres nationalités.



Accueillant pour la première fois des officiers du Burkina Faso et du Niger, cette promotion a été dédiée à la formation des leaders militaires capables de relever les défis sécuritaires et de renforcer la défense collective au sein de l'Alliance des États du Sahel. Elle constitue un symbole de l'intégration militaire régionale et de la volonté de consolider des partenariats de défense au sein de l'AES. Cette cérémonie de sortie de la 4e promotion revêt une signification particulière dans le contexte géopolitique actuel. Créée pour former les futurs chefs militaires capables de penser et de conduire des opérations complexes de haut niveau, l'EGM est devenue le creuset de l'ossature de commandement de l'Armée malienne.



Naby