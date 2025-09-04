Festival triangle du balafon : Sikasso se prépare à vibrer au rythme d’un instrument d’intégration culturelle - abamako.com



Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a animé la conférence de lancement officiel de la 9ᵉ édition du Festival international « Triangle du balafon » prévue du 9 au 11 octobre 2025 à Sikasso. C’était vendredi dernier (29 août 2025) au Centre international des conférences de Bamako (CICB).



« Le Balafon, symbole de la transformation sociale dans un nouvel espace souverain » ! Tel est le thème de la 9ᵉ édition du Festival international « Triangle du balafon » prévue du 9 au 11 octobre 2025 à Sikasso, la capitale du Kénédougou. S’inscrivant dans le cadre de « l’Année culture » au Mali, organisée par le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme et le gouvernorat de la région de Sikasso, cette édition est placée sous le Haut patronage du président de la Transition et du parrainage du Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre.



Comme son nom l’indique, ce festival met à l’honneur le balafon, instrument emblématique des cultures sénoufo et en partage avec plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, notamment de la Guinée, du Burkina et la Côte d’Ivoire dont les troupes artistiques vont participer à la compétition aux côtés de celles du Mali et Niger. Le thème retenu cette année illustre la volonté des organisateurs de replacer le balafon au centre du dialogue et de l’unité entre les peuples. Plus qu’un héritage musical, le balafon est présenté comme un vecteur de rapprochement, un outil de cohésion sociale et le symbole d’un Mali en quête de souveraineté culturelle et identitaire.



En marge de la compétition, un forum international explorera le rôle du balafon comme instrument de transformation sociale. Des visites touristiques viendront compléter le séjour des festivaliers afin de leur faire découvrir la richesse historique et culturelle de Sikasso et de ses environs. Cette 9ᵉ édition se distingue par plusieurs innovations. Elle sera ainsi associée à la Journée nationale du patrimoine culturel, organisée autour du thème « Place et rôle du Maaya et du Dambé dans la formation et l’éducation du Maliden Kura ».



Le festival proposera également une symphonie/récital du balafon, destinée à célébrer l’unité et le vivre-ensemble. Un espace enfant permettra par ailleurs d’initier les plus jeunes à l’univers de cet instrument emblématique. En outre, une table ronde sur le financement de la culture est prévue en partenariat avec le Fonds africain pour la culture et le Réseau Kya. Une exposition au Musée régional de Sikasso offrira aussi un regard complémentaire sur ce patrimoine. Comme à chaque édition, les meilleurs groupes seront récompensés par un jury international composé de personnalités reconnues du monde de la culture. Le prestigieux « Prix Lamissa Bengaly » couronnera le premier lauréat avec une enveloppe de 1 500 000 FCFA. Il sera suivi du « Prix de l’Intégration » (1 million de FCFA), du « Prix de la Ville de Sikasso » (750 000 FCFA) et d’un « Prix spécial de l’Association des États du Sahel » (500.000 FCFA). En plus de ces distinctions, chaque groupe participant recevra une prime de 400.000 FCFA pour encourager et soutenir les artistes.



Pour le ministre Mamou Daffé, ce festival est non seulement « une vitrine internationale pour les artistes, un espace d’échanges, de rencontres et de création », mais aussi et surtout « un cadre de sauvegarde d’un héritage partagé entre le Mali, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et d’autres nations ». Quant à la gouverneure de Sikasso, Mme Kanté Marie-Claire Dembélé, elle a assuré que sa région est prête à accueillir l’événement. Elle a mis en avant l’importance du festival dans la valorisation d’un instrument classé au patrimoine immatériel de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO depuis 2012).



Créé en 2004 par le Mali, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, le Festival Triangle du balafon s’est progressivement affirmé comme l’un des rendez-vous culturels les plus marquants de la sous-région. À rappeler que la cérémonie de lancement a été marquée par une prestation magistrale de Souleymane Traoré dit Néba Solo, figure incontournable du balafon, et des Kôrôdugaw. Cela a largement donné un aperçu de l’ambiance et de l’énergie que Sikasso réserve aux festivaliers du 9 au 11 octobre 2025 !



Sory Diakité