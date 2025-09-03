Afflux de réfugiés burkinabés à Koro : la capacité d’accueil de la ville « dépassée » - abamako.com

Afflux de réfugiés burkinabés à Koro : la capacité d'accueil de la ville « dépassée » Publié le jeudi 4 septembre 2025 | studio tamani

Des Burkinabés fuyant l’insécurité continuent d’affluer vers la ville de Koro, dans la région de Bandigara. Dimanche 31 août, des centaines de ménages y ont, déja, été enregistrés. Une situation qui préoccupe les autorités locales.



Ces réfugiés sont venus des villages de Mené, Bongole et Pela dans la province du Yatenga. Plus de 265 ménages, soit environ 1 509 personnes, majoritairement, des femmes et des enfants, ont été préenregistrées par les équipes de la Commission nationale chargée des réfugiés, CNCR, en moins de 24h.



D’autres groupes arrivés lundi (01 septembre 2025) sont en attente d’enregistrement. Ces réfugiés viennent donc s’ajouter aux 83.417 déjà présents dans cette ville de 100.400 habitants.



Selon le HCR, entre le 7 et le 15 août, le nombre de personnes enregistrées par la Commission nationale chargée des réfugiés (CNCR) est passé de 1 733, à 12 000 environs, soit plus de 1 500 par jour.



Ce nouvel afflux, qui pourrait se poursuivre, met à rude épreuve les capacités de contingences de la localité, déjà fortement sollicitées depuis la reprise de ces afflux en avril dernier, indique le HCR.



Plus de site d’accueil



Cette arrivée progressive des réfugiés burkinabés à Koro inquiète les autorités communales. Selon Issa Sagara, 1ᵉʳ adjoint au maire de Koro, les capacités d’accueil de la ville sont dépassées.