ACI 2000: Plusieurs boutiques fermées... - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société ACI 2000: Plusieurs boutiques fermées... Publié le jeudi 4 septembre 2025 | Le challenger

Tweet



Le lundi 1er septembre 2025, la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence (DRCC) a procédé à la fermeture de boutiques à Bamako, pour des infractions à la réglementation économique.



Cette mention figurait sur les affiches apposées sur les battants des portes.



Cependant, certains commerçants se considèrent comme des victimes de cette mesure. « Nous ne savons pas ce qui nous est reproché », confient-ils, ajoutant qu’ils se retrouvent désormais sans ressources pour subvenir à leurs besoins quotidiens.



Dans le quartier, l’affaire suscite moult interrogations, d’autant plus que plusieurs de ces boutiquiers ne sont pas de nationalité malienne, ce qui alimente les suspicions et les amalgames. Le manque de communication autour de cette opération nourrit encore plus les incompréhensions. Les agents ayant procédé aux fermetures se devaient-ils de leur expliquer clairement la nature des infractions à eux reprochées? Nos tentatives pour obtenir plus de précisions auprès de la Direction régionale du commerce sont restées vaines.



Revoici ‘’Soirée Femmes d’Impact Mali’’ !



Le 30 août 2025, l’entreprise In’nov Mali a organisé la deuxième édition de la Soirée Femmes d’Impact Mali. Cette édition est dédiée à la valorisation de ces femmes qui, chaque jour, se battent pour construire un monde fondé sur les valeurs d’abnégation, de courage et de résilience. Son objectif principal est de promouvoir le leadership féminin. Elle a été marquée par des remises de distinctions dans des catégories tels que : Art et Culture, Médias et Littérature, Entrepreneuriat, Beauté et Bien-être.



Culs de sacs



Depuis plusieurs semaines, les voies dénommées ‘’ Bamanan sougou’’ et ‘’Sikasso placi’’ sont devenues de véritables culs de sacs. Les vendeurs ont littéralement envahi le milieu de la chaussée. Là où les camions marocains obstruent déjà très souvent le passage avec leurs déchargements.



Y a-t-il des autorités dans la ville ?



La malédiction des compagnons sacrifiés ?



L'expression est de Moctar Sow, dans Malikilé. « L’histoire politique récente du Mali est marquée par une constante : chaque transition a accouché d’espoirs im menses et de désillusions tout aussi profondes. Ce paradoxe n’est pas une fatalité, mais le résultat d’une erreur récur rente : croire que le pouvoir se délègue, qu’il peut se mor celer en parts à distribuer entre les forces du moment...........Le Mali n’a plus droit aux erreurs du passé. La transition actuelle n’a de sens que si elle s’ex trait de la logique des postes pour entrer dans celle du projet national. Faute de quoi, elle ne sera qu’un épisode de plus dans la longue chronique des occasions manquées ».



