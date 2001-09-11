Les Secret de Balla 2025 : Le terrorisme international et l’attentat du 11 septembre 2001 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Les Secret de Balla 2025 : Le terrorisme international et l’attentat du 11 septembre 2001 Publié le jeudi 4 septembre 2025 | Le challenger

Tweet



L’assassinat de Anouar el – Sadate, le raïs égyptien, les attentats du 11 septembre 2001 à New York City, les mystères du nombre 11.



‘’Mon régime est puissant, aucun danger ne le menace…Les frères musulmans ? Un phénomène comparable à celui des hippies en Europe ou en Afrique… je ne les crains pas… Je casserai la tête’’. Moins d’un mois plus tard, l’auteur de ces déclarations, Anouar el – Sadate, le raïs d’Egypte, est tombé sous les balles d’une demi-dizaine de soldats appartenant selon toute vraisemblance à l’organisation Tahfir Wall Hijra, l’un des nombreux groupements intégristes que les médias occidentaux désignent généralement sous l’étiquette des ‘’Frères musulmans’’. (Jeune Afrique N° 1085 du 21 Octobre 1981. Spéciale Sadate – l’hydre intégriste : « 23 secondes pour assassiner l’un des hommes les mieux protégés du Monde »).



Fusil d’Assaut Kalachnikov en avant, un homme du commando mitraillé la tribune le 06 octobre 1981, lors d’un défilé militaire. Sadate a reçu 5 balles dans son corps. Hosni Moubarak, était assis à droite de Sadate. Beaucoup ont pensé que le processus du Camp David est pratiquement arrivé à son terme. Peut être qu’on a eu peur de le dire trop tôt ? Par ailleurs, tous les Etats du Golfe paient Abou Nidal pour avoir la paix.



Qui est Abou Nidal ?



Il s’appelle en réalité Sabri Khalil Al. Il est né en 1937 à Jaffa dans une famille palestinienne, d’une mère syrienne, qui était la 8è femme de son père. Abou Nidal est un homme frustré de la même manière que Ben Laden. Abou Nidal intègre l’OLP pour la cause palestinienne. Le terrorisme vient de là.



L’injustice qu’a subie le peuple palestinien, est la cause fondamentale du terrorisme international exécuté par les USA, l’Israël et la France. Parce que le terrorisme se nourrit souvent de l’injustice. Oussama ben Laden a travaillé pour la CIA au Soudan, rien que pour la cause palestinienne.



Le Hesbollah, le FPLP, le Hamas, tous ces groupes intégristes sont des indépendantistes de la cause palestinienne. Parlons de Carlos qui est né en 1949 dans une riche famille de Caracas ! Il est le fils d’un avocat millionnaire tout comme Oussama Ben Laden et Jawahiri, tous fils de milliardaires qui se battent pour une cause : la justice sociale.



Le Soudan de Oumar Hassan Al Bâchir a livré Carlos à Charles Pasqua de la France. La victoire du Front islamique du salut (FIS) a été volée par le pouvoir algérien.



Les attentats du 11 septembre 2001



En mai 1991, la voyante Maud Kristen aura « vu » les attentats du 11 septembre 2001. C’est ce qu’elle affirme aujourd’hui : « Un ami qui rentrait des Etats Unis m’a montré une photo lui sur fond de Buildings. En observant à nouveau cette photo, j’ai vu les Buildings effondrés, détruites… Une autre fois sur un cliché, j’ai vu une Américaine couverte de trace de boue (le journal VSD du 15 au 21 novembre 2001).



Elizabeth Teissier a vu la tragédie dans Horoscope 2001. On a vu aussi la face du diable dans l’explosion du World Trade Center. Mark D Philips, l’auteur de cette photo qui circulait le plus sur le net, jure qu’il ne s’agit pas d’un montage.





Le 11 est un maître nombre : coïncidence



ou numérologie ?



-L’attaque des 3 tours familles a eu lieu le 11/ 9 (1+1+9=11)



-Le 2è avion a frappé à 9h 02 : (9+2=11)



-Le 11 septembre est le 254è jour de l’année (2+5+4=11)



-Du 11/9 à la fin de l’année, il restait 100 et 11 jours



-Le 1er avion qui a percuté les tours était le vol N° 11



-Cet avion transportait 56 passagers (5+6=11)



-Le 2è avion était le vol N° 77 et transportait 72 passagers (9+2=11)



-Le code postal 1 traq – Iran est 119 (1+1+9=11)



-Le nombre de lettres de New York City est 11



-L’Etat de New York est le 11è Etat des Etats Unis



-Les deux tours jumelles forment le 11



Qu’en pensez-vous ?



