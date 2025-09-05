Bamako : arrivée de nouveaux convois d’armement pour renforcer les capacités des FAMa - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Bamako : arrivée de nouveaux convois d’armement pour renforcer les capacités des FAMa Publié le vendredi 5 septembre 2025 | aBamako.com

Tweet





De nouveaux convois logistiques et d’armement sont arrivés, mercredi 3 août 2025 soir, dans la capitale malienne, sous les regards attentifs et admiratifs des populations.

Ces équipements militaires de dernière génération viennent consolider les capacités opérationnelles des Forces Armées Maliennes (FAMa), en droite ligne de la vision du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, qui place la sécurité nationale au cœur de son action.



Le ministère de la Défense et des Anciens Combattants a indiqué que ce processus d’équipement se poursuivra dans les prochains mois. Ceci, afin de permettre aux FAMa de répondre efficacement à l’évolution de la menace sécuritaire et de garantir la protection des populations.



M.S