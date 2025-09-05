Kémi Séba interpelle Assimi Goïta : « Libérez Ben le Cerveau pour l’unité des panafricanistes » - abamako.com

Kémi Séba interpelle Assimi Goïta : « Libérez Ben le Cerveau pour l'unité des panafricanistes » Publié le vendredi 5 septembre 2025

© aBamako.com par MS

Kemi Seba

Le leader panafricaniste Kémi Séba a lancé un appel solennel au Président de la Transition du Mali, le Général d’Armée Assimi Goïta, en demandant la libération d’Adama Ben Diarra, alias Ben le Cerveau, figure du mouvement Yerewolo Debout sur les Remparts, détenu depuis deux ans.



Dans un long plaidoyer, Kémi Séba rappelle le rôle majeur joué par Ben le Cerveau dans les mobilisations populaires ayant contribué à affirmer la souveraineté malienne et à réduire l’influence française dans le pays. Il souligne que cet engagement, partagé avec son mouvement Urgence Panafricaniste, a fait de Ben un symbole du combat anti-impérialiste et de l’autodétermination africaine.



« Deux ans que ce soutien du régime, ce propagateur du panafricanisme est privé de liberté, éloigné de la lumière. Deux ans qu’il ne peut pas fouler les rues d’un pays qu’il a contribué à libérer », a déclaré Kémi Séba.



Il affirme ne pas comprendre les raisons de cette incarcération par un régime militaire que Ben a pourtant soutenu, et insiste sur la nécessité de préserver l’unité des panafricanistes face à l’ennemi commun : le néocolonialisme.



« Excellence Assimi Goïta, libérer Ben le Cerveau n’est pas céder à une pression, c’est renforcer l’unité de ceux qui se battent pour la souveraineté du Mali et de l’Afrique. Ce n’est pas votre ennemi, mais un allié précieux », a-t-il insisté.



Pour Kémi Séba, cette libération constituerait un geste fort en faveur de la fraternité panafricaine et un signal clair envoyé aux forces extérieures accusées de vouloir diviser les mouvements souverainistes africains.



Le militant conclut son message sur un ton fraternel, réaffirmant son respect pour Assimi Goïta et son attachement indéfectible au Mali, tout en conditionnant son propre retour dans le pays à la libération de son « petit frère », Ben le Cerveau.