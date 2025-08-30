385 fonctionnaires et agents de l’administration atteints par la limite d’âge : 57 cadres et agents des douanes à la retraite à compter du 1er janvier 2026 - abamako.com

385 fonctionnaires et agents de l'administration atteints par la limite d'âge : 57 cadres et agents des douanes à la retraite à compter du 1er janvier 2026 Publié le vendredi 5 septembre 2025

Les nouveaux ministres

Le DG des douanes Amadou Konaté et son adjoint Hamed Ag Boya concernés



Ils sont 385 fonctionnaires et agents de la fonction publique appelés à faire valoir leur droit à la retraite à compter du 1er janvier 2026. Parmi eux, plusieurs cadres et agents de l'administration douanière dont l'actuel directeur général Amadou Konaté et son adjoint Hamed Ag Boya ou encore l'ex-directeur adjoint Amidou Facourou Bakhaga. C'est ce qui ressort de la notification de départ à la retraite du directeur national de la fonction publique et du personnel, Ousmane Guindo en date du 27 juin 2025.



J'ai l'honneur de vous communiquer la liste des fonctionnaires et des agents contractuels de l'administration atteints par la limite d'âge, appelés à faire valoir leur droit à la retraite à compter du 1er janvier 2026.



Fonctionnaires des catégories A, B2, B1 et C et agents contractuels.



Je vous saurais gré de bien vouloir notifier aux agents concernés la teneur de la présente lettre et signaler avant le 31 août 2025, les éventuels cas d'omission ou d'erreurs que vous auriez constatés". Voici la teneur de la notification de départ à la retraite à compter du 1er janvier 2026 du directeur national de la fonction publique et du personnel, Ousmane Guindo, adressée le 27 juin 2025 aux directeurs administratifs et financiers de la présidence de la République et de la Primature, aux directeurs des ressources humaines, aux secrétaires généraux des institutions de la République ainsi qu'aux gouverneurs des régions et du district de Bamako.



Cette liste de 385 fonctionnaires et agents concerne les différentes catégories A, B2, B1 et C. Ainsi, les fonctionnaires de la catégorie A sont des administrateurs civils, des inspecteurs des services économiques, des conseillers des affaires étrangères, des administrateurs de l'action sociale, des ingénieurs de l'agriculture et du génie rural, des administrateurs des arts et de la culture, des ingénieurs des constructions civiles, des inspecteurs des douanes, des ingénieurs des eaux et forêts, des vétérinaires et ingénieurs de l'élevage, des Inspecteurs des finances, des inspecteurs des impôts, des ingénieurs de l'industrie et des mines, des journalistes et réalisateurs, des ingénieurs informaticiens, des inspecteurs de la jeunesse et des sports, des planificateurs, des assistant médicaux, des médecins, pharmaciens et odontostomatologues et des inspecteurs du trésor.



Parmi ces fonctionnaires figurent 33 inspecteurs des douanes en poste à des postes de responsabilité au niveau de l'administration douanière, qui sont nés en 1960. Il s'agit de l'actuel directeur général des douanes, l'inspecteur général des douanes Amadou Konaté et son adjoint Hamed Ag Boya, l'ancien directeur adjoint Amidou Facourou Bakhaga.



Les autres inspecteurs des douanes ont pour noms : Oumou Diakité, Cheickna Maguiraga, Mamadi Coulibaly, Youssouf Touré, Binta Sougouna, Moussa Koné, Aminata Traoré, El Maouloud Saad Ag Mohamed, Kadiatou Kéita, Abdoulaye Moustapha Touré, Mamadou Diaby, Samba Kassé, Oumar Kassé, Alhassane Diakité, Fadimata Aboubacrine Touré, Mamadou Sidibé, Mariam Sididié Traoré, Dramane Yattara, Oumar Boré, Karamoko Sangaré, Alou Koné, Anne Marie Traoré, André Diallo, Abdel Kader Sangho, Koro Doumbia. Sans oublier Harouna Dembélé, Aïssata Fofana, Hassan Mohamed Issa et Alhassane Ag Assadeck.



Il y a d'autres fonctionnaires de la catégorie A à l'image de l'inspecteur des services économiques Modibo Gouro Diall et Mme Djénébou Sanogo en qualité de l'inspectrice de la jeunesse et des sports.



Dans la catégorie B2, il s'agit des secrétaires d'administration, des techniciens supérieurs de l'action sociale, des techniciens de l'agriculture et du génie rural, des techniciens de l'agriculture et du génie rural, des techniciens des arts et de la culture, des techniciens supérieurs des constructions civiles, des techniciens des eaux et forêts, des techniciens de l'élevage, des contrôleurs des finances, des contrôleurs des impôts, des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, des instructeurs de la jeunesse et des sports, des assistants presse et de réalisation, des instructeurs de la jeunesse et des sports, des techniciens supérieurs de santé, des contrôleurs du trésor.



Dans cette catégorie, ils sont au total 8 contrôleurs des douanes. Ils ont pour noms : Seydou Apanga Poudiougou, Famory Dembélé, Cheick Oumar Macalou, Salia Kontao, Lassana A. Coulibaly, Djénébou Coulibaly, Kadiatou Ly et Aïssata Mahamadou Diallo.



Et ils sont au total 14 contrôleurs des douanes de la catégorie B1. Il s'agit de Mamadou L. Diakité, Bouréïna Bamia, Mamadou B. Traoré, Cheick Hamala Sacko, Yéli Sidibé, Abdourahmane Sanogo, Modibo Sacko, Sory Ibrahima Diop, Boubacar Coulibaly, Tara Kadiatou Kanouté, Diabé Diarra, Fatoumata Haïdara, Assétou Niaré et Yaye Malon Diawara.



El Hadj A.B. HAIDARA