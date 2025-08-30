Me Bassalifou Sylla, nouveau président du Djoliba AC : "Je m’engage avec tout le monde à hisser plus haut notre club" - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Me Bassalifou Sylla, nouveau président du Djoliba AC : "Je m’engage avec tout le monde à hisser plus haut notre club" Publié le vendredi 5 septembre 2025 | Aujourd`hui

Tweet



Le Djoliba Athlétic Club a tenu le samedi 30 août 2025, à l'hôtel Radisson Collection, son 7e assemblée générale ordinaire. A l'issue des travaux, Me Bassalifou Sylla, avocat d'affaires, a été élu par acclamation à la tête de l'un des plus grands clubs omnisports.



Me Bassalifou Sylla est le nouveau président des Rouges de Bamako. Il a désormais la lourde tâche de manager l'un des plus grands clubs de football du pays pour les quatre prochaines années. A travers cette élection, l'avocat d'affaires devient le 6e président du club, après feu Tiéba Coulibaly (1960-1986), feu Abdoulaye Traoré dit Tout-Petit (1986-1990), feu Karounga Kéita dit Kéké (1990-2013), feu Boubacar Baba Diarra (2013) et Tidiane Niambélé (2013-2025).



Après son élection, le nouveau président des Rouges de Bamako a salué les membres du bureau sortant pour le travail abattu au cours des dernières années. Il a profité de l'occasion pour parler de son ambition pour le club.



"Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accordé leur confiance. C'est avec fierté que je vais assumer les responsabilités qui viennent de m'être confiées. Avec cette élection, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour le Djoliba AC. Nous n'allons pas renverser la table, mais plutôt consolider les acquis. Je m'engage avec tout le monde à hisser plus haut le Djoliba AC", a-t-il déclaré.



Il a promis que d'ici la fin de l'année, le club sera doté de nouveaux textes (statuts et règlements). "Pour rédiger ces textes, nous comptons sur l'ensemble des composantes du Djoliba. Nous allons renforcer aussi la cohésion au sein du Djoliba AC. Ainsi, la porte du club est ouverte à tous les fils du club", a-t-il invité.



Auparavant, le président sortant, Tidiane Niambélé, a salué l'engagement des fondateurs de bâtir un grand club. "Dans leur sagesse et pour la défense de notre identité, nos anciens ont créé ce club et lui ont donné un nom authentique, porté aujourd'hui avec fierté et responsabilité. Pour avoir vécu dans ma chair un pan de l'histoire de ce club, je me compte à présent parmi les anciens. Le Djoliba AC fut porteur d'identité dans la quête et l'affirmation de l'indépendance de notre pays. Il demeure flamboyant depuis les années 1960, en donnant le tempo à l'évolution du football national", a-t-il rappelé. Et de souhaiter bonne chance au nouveau président.



Il est important de souligner que Me Bassalifou Sylla était le seul candidat en lice, pour la présidence du Djoliba AC. La commission électorale avait invalidé la candidature de quatre autres personnes, notamment Mohamed Sacko, Djénébou Sanogo, Lassana Fané et Bourama Traoré.



Les travaux avaient enregistré la présence d'Abdoulaye Broulaye Konaté, membre du comité exécutif de la Fédération malienne de football, le commandant Adama Mariko, représentant le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Issa Sidibé, président de la Ligue de football du district de Bamako, ainsi que plusieurs anciens dirigeants du club.

Mahamadou Traoré

