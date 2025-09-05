Rebondissement dans l’affaire de l’athlétisme : Une nouvelle procédure judiciaire pour annuler la décision du ministre Fomba - abamako.com

Rebondissement dans l'affaire de l'athlétisme : Une nouvelle procédure judiciaire pour annuler la décision du ministre Fomba Publié le vendredi 5 septembre 2025 | Aujourd`hui

Décidément, le bras de fer entre le bureau fédéral de l'athlétisme dirigé par Mme Sangaré Aminata Kéita et département des Sports est loin d'être terminé.



On tend vers une nouvelle procédure judiciaire entre les deux parties, après une première victoire du camp de la Fédération malienne d'athlétisme suite à un verdict de la Section administrative de la Cour suprême de Bamako.



Elle a purement et simplement annulé la décision du retrait de l'agrément du directeur national des sports, Alou dit Boubou Diallo, en date du 30 avril 2025 et la mise en place d'un Comité de normalisation dirigé par l'ancien ministre Adama Koné. Aucune procédure n'avait été respectée pour justifier ce retrait de l'agrément. C'est pourquoi, la justice a donné raison à Mme Sangaré Aminata Kéita.



Comme il fallait s'y attendre, quelques jours seulement après cette décision de la Cour suprême, c'est le ministre lui-même, qui prenait une nouvelle décision en date du 13 août 2025 portant retrait d'agrément à la Fédération malienne d'athlétisme au moment où tout le monde s'attendait à un règlement définitif à cette affaire fabriquée de toute pièce et sans aucun argument valable.



"Article 1 : l'agrément de la Fédération malienne d'athlétisme est retiré.



Article 2 : Il est mis en place un Comité de normalisation de la Fédération malienne d'athlétisme. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Comité sont fixées par décision du ministre". Voilà en tout et pour tout la décision du ministre Fomba. Et c'est à travers les réseaux sociaux que les membres du bureau fédéral ont appris cette décision.



Voici une nouvelle violation des procédures de retrait d'agrément à une fédération nationale. D'abord, pour le retrait de l'agrément, il faut l'avis du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) et tel n'est pas le cas. La question qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres est de savoir la différence entre un agrément et une délégation de pouvoir pour une association ? D'ici là, Mme Sangaré Aminata Kéita et son équipe ne comptent pas baisser les bras. Ils veulent aller jusqu'au bout dans cette affaire. Selon nos informations, une nouvelle procédure judiciaire semble être engagée au niveau de la Section administrative de la Cour suprême de Bamako afin d'annuler la décision du ministre Fomba. "Sincèrement, nous avons été surpris de la réaction du ministre, après le verdict de la Cour suprême. Nous estimions que c'était vraiment l'occasion de gérer définitivement cette affaire en mettant l'accent sur le dialogue.



Malheureusement, il a préféré autre chose, qui va continuer à ternir l'image du sport malien à l'international. Le Mali n'a pas besoin aujourd'hui de cette crise. Il y a beaucoup de contradictions en écoutant le ministre concernant ce dossier. Mais, nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous avons confiance à la justice malienne", nous a confié un acteur de l'athlétisme.



El Hadj A.B. HAIDARA

