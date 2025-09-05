Union nationale des anciens footballeurs du Mali (UNAFOM) : Cheick Fantamady Diallo succède à Moctar Sow ! - abamako.com

Publié le vendredi 5 septembre 2025 | Aujourd`hui

Cheick Fantamady Diallo succède à Moctar Sow (2019-2023) à la tête de l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali (Unafom). Le choix s'est porté sur lui par le Conseil des sages à l'issue de l'assemblée générale, tenue le samedi 30 août dernier, à l'hôtel Millenium



L'Union nationale des anciens footballeurs du Mali (Unafom) a désormais un nouveau Président en la personne de Cheick Fantamady Diallo, qui a défendu les couleurs nationales avec fierté.



Le choix du Conseil des sages dirigé par le 1er capitaine du Djoliba AC, Issa Traoré dit Laïs (il était représenté par Dioncounda Samabaly), s'est porté sur l'enfant de Mopti pour prendre les destinées de cette association qui regroupe les anciens footballeurs. C'était à l'issue d'une assemblée générale, tenue le samedi 30 août 2025, à l'hôtel Millenium en présence d'éminentes personnalités, dont Pr. Dioncounda Traoré, ancien président du Mali, Abdoulaye Diawara dit Blocus.



Et l'ancien président Moctar Sow était visiblement heureux de passer le témoin à celui avec qu'il a eu à partager les mêmes vestiaires quand il venait de sa ville natale, Mopti. "Ma mission en tant que président de l'Unafom est finie. Je suis très heureux de faire la passe à mon frère Cheick Diallo que j'ai connu il y a plus de 50 ans. Je suis convaincu qu'il pourra relever les défis en rassemblant tous les membres de l'Unafom. Et dans nos textes, nous avons décidé de ne plus jamais aller dans un tribunal pour gérer nos affaires. Je pense que le message est très clair", nous a confié Moctar Sow avec fierté.



Dans les jours à venir, le nouveau président de l'Unafom dévoilera la liste de son équipe pour les 4 prochaines années pour le plus grand bonheur des anciens footballeurs, qui ont défendu le drapeau national.



"Je mesure l'ampleur de la mission qui m'attends. Avec le soutien de l'ensemble des anciens footballeurs, nous allons relever les défis. J'invite tout le monde à venir dans la grande famille de l'Unafom. Je profite de l'occasion pour adresser mes sincères remerciements au Conseil des sages pour le choix porté sur ma modeste personne afin de diriger notre association à nous tous". Parole de Cheick Diallo, qui fut joueur, entraîneur et dirigeant sportif.



Après avoir joué au Stade malien de Bamako, Cheick Diallo a été ensuite entraîneur des Aigles du Mali et président du club.



El Hadj A.B. HAIDARA








