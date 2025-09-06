Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Affaire EDM-SA : qu’en est-il aujourd’hui du PDG de NDC, Mama Niangadou ?
Publié le samedi 6 septembre 2025  |  aBamako.com
Dans l’affaire dite “d’atteintes aux biens publics” impliquant la société EDM-SA (Énergie du Mali), Mamoudou Niangadou, mieux connu sous le nom de Mama Libanais, PDG de la société pétrolière NDC (Niangadou Distribution Compagnie), avait été placé sous mandat de dépôt le jeudi 2 mai 2024, à la suite d’une garde à vue à la Cour Suprême, dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur des manquements estimés à 2,5 milliards de FCFA

Depuis cette date, aucune nouvelle information accessible au public n’est venue éclaircir l’évolution de son dossier qu’il s’agisse , d’un jugement, ou d’un quelconque reclassement judiciaire.
