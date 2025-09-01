EDM-SA, L’urgence d’une bonne gestion (SUITE ET FIN): LE soleil comme solution - abamako.com

EDM-SA, L'urgence d'une bonne gestion (SUITE ET FIN): LE soleil comme solution Publié le lundi 8 septembre 2025 | L'Inter de Bamako

© Autre presse par DR

Directeur EDM

L'Impératif des centrales solaires autonomes pour les communes du MaliLa suggestion d'investir dans des centrales solaires autonomes de 2 à 10 MWh, selon les besoins, dans chacune des huit cent trois (803) communes du Mali, est une stratégie audacieuse et potentiellement transformatrice pour résoudre la crise électrique et stimuler le développement local. Cette approche décentralisée offre de multiples avantages face aux défis actuels d'Énergie du Mali (EDM-SA) et à la dépendance aux énergies fossiles importées. Pourquoi le solaire autonome ? Les avantages multiples1. Réduction de la dépendance aux combustibles fossiles: Le Mali, ne disposant pas de sa propre raffinerie pour couvrir tous ses besoins, est très vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole et aux problèmes d'approvisionnement. Le solaire exploite une ressource abondante et gratuite: le soleil malien. Cela réduirait drastiquement les coûts liés au carburant (fioul lourd, diesel) qui grèvent les charges de l'EDM-SA.2. Stabilité de l'approvisionnement local: Les centrales solaires autonomes, dotées de systèmes de stockage (batteries), peuvent fournir une énergie stable et fiable directement aux communes, sans passer par un réseau de transport national souvent défaillant ou inexistant dans les zones reculées. Cela élimine les pertes en ligne importantes et les risques de défaillance du réseau centralisé.3. Développement local et résilience: En fournissant une énergie fiable, ces centrales peuvent dynamiser l'économie locale. L'accès à l'électricité permet l'éclairage public, le fonctionnement des commerces, des centres de santé, des écoles, des petites industries (artisanat, agro-transformation), et l'amélioration de la conservation des aliments grâce à la réfrigération. Cela favorise la création d'emplois locaux et réduit l'exode rural.4. Réduction des subventions et rentabilité potentielle: En diminuant la dépendance aux carburants coûteux, les coûts de production d'électricité baisseraient considérablement. Cela permettrait à EDM-SA de réduire, voire d'éliminer, les subventions coûteuses, et potentiellement de générer des bénéfices grâce à un modèle économique plus viable. Le prix du kWh produit localement serait plus stable et prévisible.5. Protection de l'environnement: L'énergie solaire est propre et ne produit pas d'émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique et à l'amélioration de la qualité de l'air. Exemples concrets et modèles inspirantsL'idée de centrales solaires autonomes pour l'électrification rurale ou décentralisée n'est pas nouvelle et a fait ses preuves à travers le monde et même en Afrique.1. Le Modèle des mini-réseaux (Mini-grids) en Afrique:● Nigeria: Des entreprises comme Renewvia Energy ou PowerGen Renewable Energy développent des mini-réseaux solaires avec stockage dans des villages reculés. Ces systèmes fournissent de l'électricité à des milliers de ménages et de petites entreprises, souvent avec un modèle de paiement prépayé via mobile (pay-as-you-go), assurant la rentabilité et la gestion des recettes.● Tanzanie: JUMEME Rural Power Supply Ltd a mis en place des mini-réseaux solaires hybrides (solaire-diesel de secours) dans des îles et villages isolés du lac Victoria, transformant la vie économique et sociale des communautés. Leur modèle inclut la formation de techniciens locaux pour la maintenance.2. Centrales solaires pour les services publics essentiels:● Burkina Faso/Niger: De nombreuses infrastructures de santé ou d'éducation dans les zones rurales ont été équipées de systèmes solaires autonomes pour assurer un fonctionnement continu, notamment pour la conservation des vaccins (chaîne du froid) ou l'éclairage des classes le soir. EDM-SA pourrait étendre ce concept à l'échelle communale.3. Projets de Production Décentralisée à Grande Échelle:● Maroc: Bien que ce soit à une échelle plus grande, le Maroc a investi massivement dans l'énergie solaire, y compris des parcs solaires qui alimentent le réseau national. L'expertise dans la gestion de projets solaires est présente en Afrique. Défis et solutions pour EDM-SAL'implémentation d'une telle stratégie par la Société Énergie du Mali (EDM-SA) ne serait pas sans défis, mais des solutions existent:1. Financement initial: L'investissement pour huit cent trois (803) centrales est conséquent. EDM SA devrait rechercher des partenariats avec des institutions financières internationales: Banque Mondiale (BM), Banque africaine de développement (BAD), Agence française de Développement (AFD), etc.), des fonds verts, des investisseurs privés spécialisés dans les énergies renouvelables et des programmes de financement climatique. Un modèle de Partenariat public-privé (PPP) pourrait être envisagé, où EDM-SA gère le déploiement et l'exploitation, tandis que des partenaires privés apportent le capital et l'expertise technique.2. Expertise technique et maintenance: EDM-SA devrait développer une expertise interne en énergie solaire ou s'appuyer sur des sociétés spécialisées. La formation de techniciens locaux pour l'installation, la maintenance et la réparation des équipements serait cruciale pour assurer la pérennité des centrales. Des centres de formation régionaux pourraient être établis.3. Gestion et recouvrement des recettes: Mettre en place des systèmes de compteurs prépayés intelligents (Smart meters) et des plateformes de paiement mobile (Mobile Money) pour faciliter la collecte des recettes dans les communes. Ce modèle a prouvé son efficacité en Afrique.4. Sécurité des infrastructures: Les sites des centrales devraient être sécurisés pour prévenir le vol de panneaux ou de batteries. L'implication et l'appropriation par les communautés locales sont essentielles pour la protection.5. Capacité d'EDM SA: Revoir la structure d'EDM-SA pour lui permettre de gérer un portefeuille de projets aussi diversifié et décentralisé. Cela pourrait impliquer la création d'une division dédiée aux énergies renouvelables et à l'électrification rurale. Conclusion: Une révolution énergétique à portée de mainL'investissement dans des centrales solaires autonomes pour chaque commune du Mali représente bien plus qu'une simple solution énergétique; c'est un levier de développement économique et social. C'est l'opportunité pour la Société Énergie du Mali (EDM-SA) de se réinventer, de passer d'un modèle centralisé et déficitaire à une entreprise moderne, transparente et au service de ses citoyens.Le soleil malien, abondant et inexploité, est la clé pour sortir de la disette électrique et bâtir un avenir plus lumineux et résilient pour toutes les communes du pays. C'est une stratégie qui, bien que demandant un engagement fort, promet des retombées positives et durables pour le Mali.



A.K. DRAMÉ