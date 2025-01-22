Agents fictifs de la fonction publique : Qu’est-ce-qui est mis en place pour éviter que de telles situations se reproduisent ? - abamako.com

Il serait 36 151 agents de l’État et des Collectivités territoriales, considérés comme fictifs. En termes clairs, ils n'existent pas mais leur salaire est perçu. On pourrait aussi parler de fraude, de tricherie, de vol. Que font les autorités pour éviter que telles situations se reproduisent ?



La question n'est pas le fait d'avoir découvert les agents fictifs mais plutôt que faisons -nous pour éviter que de telles situations se reproduisent. Le sujet sur les agents fictifs de la fonction publique, n'est pas nouveau. Le soupçon a toujours été là et des enquêtes/contrôles, ont été faits dans ce sens. Évidemment, on vole l'Etat. Que fait l'Etat pour se protéger ?





C'est là toute la question. Le constat d’agents « fictifs » a été fait grâce au rapport relatif au Projet du Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines des Fonctions Publiques de l’État et des Collectivités Territoriales (SIGRH), remis le 15 août au président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goïta. Pour le moment, ces fonctionnaires sont présumés fictifs jusqu'à leur manifestation. Dans le cas contraire, ils le seront réellement au bout de trois mois accordés par le président Assimi.



A l’avenir, peut-on dire avec assurance que l'argent du contribuable malien ne servira plus à payer des agents fictifs ? Il appartient aux autorités de répondre à cette question.





Youma







