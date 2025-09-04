Plus de 100 ! - abamako.com

Plus de 100 ! Publié le lundi 8 septembre 2025 | Le challenger

Plus de 100 patients sont diagnostiqués malades de paludisme, chaque jour que Dieu fait, à l’hôpital district situé en Commune IV de Bamako !



Ce nombre, révélé par un cadre de santé dudit hôpital, selon le quotidien national, atteste de la recrudescence de cette maladie sous nos cieux ces deux derniers mois.



S’il émane de cette seule infrastructure sanitaire, combien de cas de paludisme sont-ils diagnostiqués quotidiennement dans l’ensemble des structures de santé de la Commune ? Dans cette logique, à combien s’élèverait ce nombre dans la capitale ? Quid de toutes les régions du pays ? Des questions auxquelles seules les autorités compétentes ont peut-être les réponses.



Autres questions : le palu constituerait-il encore un problème de santé publique au Mali, si la population se montrait plus soucieuse de la propreté de son environnement ? Si les pouvoirs publics se montraient plus responsables et moins laxistes ?



Bonne nouvelle, en attendant de voir…



Bonne nouvelle pour le travailleur malien, en attendant ce que ça va donner dans la pratique ! Un projet de décret portant approbation de la politique nationale de sécurité et santé au travail et son plan d’actions 2025-2029 a été adopté par le conseil des ministres mercredi dernier. Cette politique vise semble-t-il, à protéger l’Homme au travail par une prévention des risques professionnels en minimisant les accidents de travail et maladies professionnelles, dans tous les secteurs, y compris l’économie informelle. Elle vise aussi à améliorer la productivité. Voilà, en tout cas, pour les textes !



