Sahel: la lutte contre l'hydre terroriste Publié le lundi 8 septembre 2025 | Le challenger

Il serait trop prétentieux d’affirmer qu’il est possible d’éteindre le feu qui consume le Sahel depuis plusieurs années. Il est cependant possible de le circonscrire.



On avait certes des appréhensions par rapport aux conséquences, pour le Sahel, de la rupture de la digue libyenne, tenue jusque-là par Mouammar Kadhafi, qu’il fallait abattre à tout prix. Mais, jamais, on n’avait imaginé qu’elles auraient pris une telle ampleur. Notre espace vital n’a eu de cesse de s’embraser et nous sommes loin de sortir de l’enfer.



Vous êtes –vous posé la question de savoir qui sont ces terroristes en train de rendre invivable, à coups de massacres et de destructions, un Sahel habituellement confronté à mille et un défis ? Il n’ya pas de pitié pour ceux qui ne se manifestent que par la seule violence. La vermine est à écraser. Elle n’a qu’une forme d’expression : la violence. Mais qui sont ces gens ? D’où viennent –ils ? Que veulent-ils ?



Ce sont juste des mercenaires recrutés, formés, équipés et mis en mission pour faire le plus de nuisance, semer plus de psychose possible. Ils sont juste des instruments fabriqués par les officines d’intérêts plus puissants que les Etats et institutions, pour mener sur le terrain un combat dont ils ne comprennent que dalle.



Leur motivation est proportionnelle à leur performance sur le registre du mal à travers le nombre de forfaits accomplis. Kamikazes, ils agissent à chaque instant et à tout bout de champ, au péril de leur vie, dont ils n’ont cure du reste.



Cependant la lutte contre l’insécurité coûte très cher. Les dépenses militaires sont très lourdes à supporter, car il s’agit de se battre pour exister. Elles font passer toute autre préoccupation au second plan, dont la question de développement. Or, face à l’hydre terroriste, le tout militaire a ses limites. La violence peut certes produire des effets, mais ils ne sont pas durables.



Pour ce faire, la lutte devrait être menée selon une approche intégrée. Maitre Mountaga Tall a trouvé la meilleure formule par rapport à ce qui reste à faire : « Il est important d’explorer des piste complémentaires à l’indispensable réponse armée »



