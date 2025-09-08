Éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 : L’espoir d’une qualification pour les Aigles - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 : L’espoir d’une qualification pour les Aigles Publié le lundi 8 septembre 2025 | Le challenger

Tweet

Le jeudi 4 septembre 2025, le Stade municipal de Barkane, au Maroc, a abrité la rencontre entre le Mali et les Comores, dans le cadre de la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.



Le Mali a réalisé une belle opération en remportant par le score de 3 buts à 0. Les trois réalisations sont respectivement signées par Néné Dorgelès, Kamory Doumbia et Lassine Coulibaly.



Avec désormais 12 points, le Mali conforte sa position en grimpant à la 3è place, à 4 points du leader, le Ghana, son adversaire de ce lundi 8 septembre 2025. Les Aigles du Mali affrontent donc les Blacks Stars qui ont peiné face à l’équipe nationale du Tchad. Au match-aller, les boys d’Accra avaient battu les poulains du sélectionneur national Tom Saintfiet.



La belle opération des Aigles contre les Comores est un signe d’espoir pour le Mali dans la suite des éliminatoires pour la Coupe du Coupe monde. Et les Aigles n’ont plus droit à la moindre erreur. Avec une équipe remaniée, les Aigles devront faire preuve de réalisme et d’efficacité face à une équipe ghanéenne qui joue à domicile devant son public. Le Ghana est en tête du Groupe I avec 16 points. Le Madagascar est deuxième avec 13 points. Le Mali et les Comores ont chacun 12 points avec un avantage de + 7 pour les Aigles. Il reste encore trois journées à jouer. Après le choc ouest-africain de ce lundi 8 septembre, les Aigles du Mali affronteront le 10 octobre le Tchad qui est la lanterne rouge du groupe avec un seul point. Et le 13 octobre, le Mali terminera la phase éliminatoire avec le Madagascar.



B Koné

