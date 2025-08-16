Recrudescence des attaques terroristes : Les FAMa engagent une offensive d’envergure - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Recrudescence des attaques terroristes : Les FAMa engagent une offensive d’envergure Publié le lundi 8 septembre 2025 | L’Essor

© Autre presse par EMA

Les soldats français ont été relevés par les forces armées maliennes (FAMA) à Markala afin de poursuivre leur action plus au nord à partir de la ville de Diabaly.

Tandis que les opérations de frappe aérienne se poursuivent sur les objectifs militaires avec une dizaine de sortie à nouveau, les soldats français ont été relevés par les forces armées maliennes (FAMA) à Markala afin de poursuivre leur action plus au nord à partir de la ville de Diabaly. A l’est, à Sévaré, le deuxième sous-groupement tactique poursuit son appui aux patrouilles de l’armée malienne. Les unités de Serval déployées consolident ainsi le dispositif d’interdiction face au Nord afin de prévenir toute action offensive des groupes terroristes en direction du sud du pays. Tweet

Les groupes armés terroristes ont décidé de s’attaquer aux camions transportant les hydrocarbures et aux bus de la Compagnie Diarra Transport pour toucher le cœur de l’économie nationale. Face à la détermination des Forces de défense et de sécurité, leur projet funeste sera étouffé dans l’œuf



Le week-end a été marqué par une recrudescence des attaques terroristes un peu partout dans le pays. En effet, les groupes armés violents ont mis en exécution leur menace en s’attaquant aux camions transportant les hydrocarbures et aux bus de la Compagnie Diarra Transport. Ils ont également enlevé des passagers des véhicules de transport qui seraient originaires de Kayes et Nioro du Sahel, deux régions situées à l’Ouest du Mali.

Ainsi, entre vendredi et samedi derniers, des images des camions citernes et des cars de Diarra Transport brûlés sur plusieurs corridors (Kayes-Diéma-Didiéni-Kolokani, Kayes-Yélimané, Keniéba-Kita-Bamako, Koutiala-Sikasso-Bougouni) ont circulé sur les réseaux sociaux.



Le vendredi dernier entre 10h et 11h près de l’usine CMDT de Karangana sur la route de Koury (Région de Koutiala), des hommes armés non identifiés ont intercepté un car de la Compagnie Diarra Transport qui avait quitté Bamako pour Ouagadougou (Burkina Faso). Après avoir fait descendre les passagers, ils ont incendié le car en question. Il n’y a eu aucune perte en vie humaine et aucun blessé parmi les passagers.

Depuis cet incident, la gare de Diarra Transport à Koutiala est fermée. Approché par nos soins, le chef d’escale qui a préféré garder l’anonymat, affirme avoir reçu des instructions de sa hiérarchie d’annuler tous les voyages des bus de Diarra Transport jusqu'à nouvel ordre.

À Kayes aussi, les populations sont dans l’incertitude, voire dans l’angoisse. Selon des témoignages recueillis à travers la ville, des individus armés non identifiés dont certains portant des turbans, auraient arrêté des bus au niveau de certains carrefours, en demandant à leurs occupants de descendre. Après avoir procédé à la vérification de l’identité des passagers, les assaillants auraient pris en otage les passagers originaires de Kayes et libéré les autres.

«Les travaux de notre chantier prendront fin bientôt. De ce fait, nous avons décidé de redéployer certains maçons à Bamako. Ils ont quitté Kayes, le vendredi 5 septembre 2025, pour arriver dans la capitale le lendemain, soit 24 heures de trajet. Des hommes armés non identifiés ont intercepté leur car. Ces derniers ont demandé aux passagers Kayesiens de se mettre de côté et libéré les autres. Notre maçon et d’autres passagers qui ne sont pas de la région, ont été relâchés », indique un entrepreneur qui a requis l’anonymat.

Cette situation a créé une psychose au sein des populations de Kayes et certains villages voisins vivent ces temps-ci dans la crainte d’éventuelles attaques terroristes. Le samedi 6 septembre 2025, des riverains du carrefour de la Cité des logements sociaux de Kayes ont eu vent d’une rumeur sur une présence des djihadistes entre Kayes et Goumera. Entre 14 heures et 17 heures, les gens étaient sur le qui-vive. Certains sont montés sur le toit de leurs maisons pour signaler tout mouvement suspect. Cependant, il y a eu plus de peur que de mal.

Face aux folles rumeurs qui risquent de troubler la quiétude des habitants de la Cité des rails, la cellule de communication du gouvernorat a publié, le samedi 6 septembre 2025, un message pour démentir l’alerte concernant d’éventuelles attaques terroristes dans la ville. «L’information qui circule dans la ville de Kayes est infondée», indique le message.



L’ARMÉE SUR LE QUI-VIVE-Depuis la série d’attaques terroristes du 1er juillet dernier dans la Région de Kayes, les Forces de défense et de sécurité sont sur le qui-vive. Au regard de la menace qui prévaut actuellement au niveau de certains carrefours de la route internationale Bamako-Kayes-Dakar, notamment les tronçons Kayes-Diéma-Didiéni-Kolokani, l’état continue à renforcer le dispositif sécuritaire dans ces zones afin de sécuriser les personnes et leurs biens. La Zone de Défense N°4 qui regroupe les Régions de Kayes, Nioro et Kita reçoivent régulièrement des renforts afin que les militaires puissent bien mener leur mission de défense du territoire dans un contexte marqué par une guerre asymétrique à laquelle ils font fait face.

Dans les régions de l’Ouest du Mali, les Forces armées et de sécurité sont déterminées à vaincre les forces du mal qui peuvent surgir à tout moment. Samedi dernier, entre 9 heures et 10 heures, un cortège de patrouille des Forces de défense et de sécurité s’est déployé sur le terrain. à leur passage à Kayes N’Di, ces troupes ont été ovationnées par les riverains qui faisaient des bénédictions pour elles. Cette scène rappelle le départ des soldats pour Bamako dans le but de participer à la guerre qui avait opposé entre 1974-1975 le Mali à la Haute-Volta (ancienne appellation du Burkina Faso).



Des camions citernes pris pour cible par les terroristes sur le corridor Kayes-Bamako

Les femmes et les jeunes du Camp militaire de Kayes étaient sortis, en masse, pour saluer les troupes de la 4è Compagnie de combat du 3è Bataillon à leur départ. À l’époque, un train spécial était venu prendre les militaires devant leur camp. En décidant de multiplier les attaques sur les corridors en réduisant en cendre des camions remplis de carburant et des bus de transport, les groupes armés terroristes ont pour dessein de toucher le cœur de l’économie nationale. Mais leur projet sordide n’aboutira pas face à la détermination de nos vaillantes Forces de défense et de sécurité.



DESTRUCTION DE PLUSIEURS BASTIONS TERRORISTES-Dans un communiqué rendu public hier, l’état-major général des Armées indique que le samedi 6 septembre 2025, dans le vaste théâtre d’opérations de la Région de Kayes, les Forces armées maliennes (FAMa) ont conduit une offensive d’envergure dans les cercles de Diéma et Nioro du Sahel, marquant un tournant décisif dans la traque des Groupes armés terroristes (GAT) sévissant dans la zone. «Placés sous surveillance depuis plusieurs jours, les éléments ennemis ont été ciblés avec précision par les unités engagées. L'opération, minutieusement planifiée, a permis la destruction de plusieurs bastions terroristes, la neutralisation de nombreux combattants ainsi que la mise hors d’état de nuire d’un important arsenal de guerre. Des quantités significatives des matériel logistiques ont également été réduites en cendres», détaille le communiqué.

Les ratissages se poursuivent avec rigueur et détermination, témoignant de la volonté inébranlable des FAMa de restaurer la paix et la sécurité sur l’ensemble du territoire national, assure l’état-major général des Armées qui a appelé les populations à faire preuve de sérénité, de vigilance, et à collaborer activement avec les forces engagées dans cette lutte implacable contre le terrorisme.

Dans un autre communiqué qui a suivi, la hiérarchie militaire informe qu’une opération militaire décisive s’est déroulée dans la journée de samedi, aux abords d’IN Delimane, située dans la localité de Tessit. Un véhicule de type pick-up, au comportement suspect, a été repéré alors qu’il tentait de se dissimuler dans une zone boisée, dans l’espoir d’échapper à la vigilance des FAMa. Fidèles à leur rigueur opérationnelle, nos braves militaires ont suivi avec attention la trajectoire du véhicule, tout en procédant aux recoupements nécessaires afin de confirmer la menace potentielle.

«Après vérification et sur la base de renseignements corroborés, une frappe aérienne ciblée a été déclenchée, neutralisant le véhicule. L’ampleur de l’explosion consécutive à l’impact atteste de la présence, à bord, de substances hautement inflammables, vraisemblablement des explosifs ou du carburant, ce qui laisse peu de doute quant à la nature des intentions des occupants», précise le communiqué, ajoutant que les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone.



Madiba KEITA

(Avec Bandé Moussa

SISSOKO Amap-Kayes

Ibrahim DEMBÉLÉ

Amap-Koutiala)

Rédaction Lessor



