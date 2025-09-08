Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Bamako : le Gouverneur interdit les « soirées Dior »
Publié le lundi 8 septembre 2025  |  aBamako.com
Le Gouverneur du District de Bamako a annoncé, ce lundi 8 septembre 2025, l’interdiction des manifestations communément appelées « Soirées Dior ».

La décision, prise lors d’une rencontre avec les forces vives et les légitimités traditionnelles au du district de Bamako, a été officialisée par l’arrêté n°2025-1-79 du 8 septembre 2025. Elle vise à mettre fin à des pratiques considérées comme immorales et contraires à la dignité humaine.

« Face à l’ampleur de ces comportements qui portent atteinte à la moralité publique et choquent la sensibilité collective, nous avons décidé d’y mettre un frein », a déclaré le Gouverneur.

La mesure, qui entre en vigueur immédiatement, sera appliquée avec rigueur. Les forces de l’ordre sont instruites de veiller à son respect.

