Protection des moeurs: le ministre de la Justice instruit les procureurs de sévir contre les « soirées Dior » et leurs dérives sociales

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, a réagi avec fermeté dans un communiqué à la multiplication des vidéos issues des soirées dites « Dior », largement diffusées sur les réseaux sociaux et marquées, selon lui, par des comportements obscènes et contraires aux valeurs sociales et morales.



Dans ce communiqué rendu public, il dénonce des pratiques qualifiées « d’exhibitions malsaines, libertines et indécentes », de nature à troubler l’ordre public et à porter atteinte à la dignité de la femme. Le ministre estime que ces actes relèvent du pénal, non seulement par leur caractère d’« outrage public à la pudeur », mais aussi par leur diffusion, leur partage et les commentaires qui les accompagnent sur les plateformes numériques.



Face à ce qu’il considère comme une dérive inacceptable, le Garde des Sceaux a donné instruction aux procureurs généraux et aux procureurs de la République de sévir avec rigueur contre les auteurs, co-auteurs et complices de ces pratiques. Les sanctions s’étendront également aux responsables de leur propagation en ligne.



Le ministre appelle par ailleurs les citoyens, en particulier les jeunes, à la retenue et au respect des valeurs sociales, rappelant que la liberté ne doit pas se transformer en atteinte à la décence et à la morale publique.



« Je sais pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous et de chacun », conclut-il.