Le Ministre Daniel Kéléma lors du lancement officiel du Projet PARCB : «La résilience ne se décrète pas Elle se construit pas à pas… »

Le ministre de l’Agriculture, M. Daniel Siméon KELEMA a officiellement lancé les activités du Projet d’Appui au Renforcement de la Résilience des Communautés de Base (PARCB).



C’était le jeudi 28 août 2025 à l’hôtel de l’Amitié de Bamako en présence du responsable pays de la BAD au Mali par intérim, du Gouverneur de la région de Koulikoro, Col. Kapory Sanogo, le CAEF du Gouverneur de Bougouni, des maires de plusieurs communes de la zone d’intervention du projet, des représentants des organisations paysannes, du Coordinateur du projet PARCB, Alou Barry et de plusieurs invités de marque. Ce projet vient en aide aux populations rurales des régions de Bougouni et de Koulikoro.





«Permettez-moi au nom du Gouvernement, de souhaiter la bienvenue aux différentes délégations : de Koulikoro, de Bougouni, de Yanfolila qui ont bien voulu faire le déplacement de Bamako, à tous les Participantes et Participants à cette cérémonie de lancement du PARCB. C’est avec une immense satisfaction et un profond sentiment d’engagement que je prends la parole aujourd’hui, en tant que Ministre de l’Agriculture, pour procéder au lancement officiel du Projet d’Appui au Renforcement de la Résilience des Communautés de Base, un projet stratégique pour notre secteur rural et notre sécurité alimentaire nationale. » c’est en ces termes que le Ministre Kéléma s’est adressé à la salle pour donner le coup d’envoi des activités du projet PARCB.



Ce projet arrive à un moment crucial de notre histoire nationale, alors que le Mali, à l’instar de nombreux pays sahéliens, est confronté à des défis multiples : insécurité alimentaire, effets aggravés du changement climatique, pressions démographiques et tensions socio-économiques. Ces facteurs compromettent non seulement la capacité des communautés à subvenir à leurs besoins fondamentaux, mais fragilisent aussi les fondements de la souveraineté alimentaire.





Face à ces enjeux, le Gouvernement de la République, sous l’impulsion du Président de la Transition, Chef de l'Etat, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, a inscrit la résilience des populations rurales au rang des priorités nationales.



L’objectif global du Projet est de contribuer au renforcement de la résilience des populations par l’amélioration de l’employabilité des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur agricoles climato-résilientes et sobres en carbone dans la région de Koulikoro et le cercle de Yanfolila.



La zone d’intervention du projet couvre partiellement les zones d’intervention des offices ODRS, OHVN et OPIB notamment dix-huit communes des cercles de Koulikoro, Kangaba et Kati dans la région de Koulikoro ainsi que le cercle de Yanfolila dans la région de Bougouni, d’une population totale estimée à plus de 829 000 habitants. Selon les experts, le PARCB permettra de toucher 49 564 bénéficiaires directs dont 23 397 femmes et 26 168 hommes y compris les jeunes, soit respectivement 47,2% et 52,8% et 297 386 bénéficiaires indirects dont 140 381 femmes et 157 005 hommes. Avec une enveloppe financière de plus de 44 milliards de F CFA donc le financement sera assuré par la BAD et le FAD (Fonds AFRICAIN de Développement) sur une période de cinq ans que ce projet démarre officiellement ses activités techniques sur le terrain.



Ce projet ambitieux et porteur d’espoir s’inscrit donc dans la volonté du Gouvernement de la République du Mali de répondre aux nombreux défis que traversent nos populations rurales, notamment en matière de sécurité alimentaire, de changement climatique, de pauvreté et de dégradation des ressources naturelles.







« Le développement agricole ne peut plus se concevoir sans une approche intégrée et durable. Nous devons non seulement produire davantage, mais surtout produire mieux, avec moins de vulnérabilité, plus d’équité, et plus de justice sociale. » a expliqué le ministre Kéléma.



Ce projet sous le leadership éclairé de Dr Alou Barry va permettre aux bénéficiaires de faire face aux aléas et de renforcer leur autonomie, cela à travers une approche intégrée et participative. Notamment avec l’introduction de techniques agricoles résilientes et économes en eau ; la réhabilitation des terres dégradées ; le renforcement des capacités locales en matière de gestion des risques climatiques ; l’accompagnement ciblé des femmes et des jeunes et le renforcement du tissu social et la gouvernance locale autour d’un développement rural inclusif.







Dans son discours le chef de la délégation de la Banque africaine de développement (BAD) à la cérémonie dira qu’à la date d’aujourd’hui le portefeuille actif de la BAD au Mali comprend 21 projets (publics et privés) pour un montant de 338 milliards de F CFA. A l’en croire ces chiffres traduisent le dynamisme de coopération entre la BAD et le Mali. Selon lui, ce projet vient renforcer les orientations de la Vision 20 - 63 Mali kura et la Stratégie nationale pour l’émergence et le développement 2024 2033. « Approuvé en décembre 2022 par le Groupe de la Banque africaine de développement pour une durée de 5 ans ce projet est une aventure collective dont la véritable réussite dépendra de l’engagement de tous et que ce lancement est un point de départ d’un partenariat renouvelé. » a-t-il rassuré.



Pour sa part, il a réaffirmé l’engagement de la BAD à accompagner ce projet pour que la résilience des communautés soit une réalité durable et vivante.



Pour sa part le ministre de l’Agriculture, Daniel Siméon Kéléma a salué la contribution déterminante des partenaires techniques et financiers, en particulier la Banque Africaine de Développement (BAD). « Monsieur le Représentant, votre engagement fidèle à nos côtés témoigne de la confiance que vous portez aux capacités de notre pays à impulser un développement endogène, centré sur les besoins réels des populations. » a-t-il martelé tout en les rassurant de la gestion transparente et efficiente des fonds destinés au projet.



Avant de terminer il a lancé un appel à toutes les organisations paysannes, les interprofessions ainsi que toutes les forces vives locales de se mobiliser pour la réussite de ce projet. « Votre engagement sur le terrain est la clé de son succès. » a-t-il conseillé à l’auditoire.



« Messieurs les gouverneurs de Koulikoro et de Bougouni, nous comptons aussi sur votre implication auprès de vos communautés bénéficiaires pour la meilleure mise en œuvre de cet important projet. » a-t-il indiqué de passage.



« En lançant ce projet, nous lançons aussi un appel à l’espérance. L’espérance que nos campagnes ne soient plus les premières victimes des crises, mais les premières forces de relèvement et de développement. La résilience ne se décrète pas. Elle se construit pas à pas, avec détermination, patience et une vision partagée. C’est pourquoi j’appelle l’ensemble des parties prenantes autorités locales, services techniques, ONG, structures communautaires, Femmes et Jeunes à s’approprier pleinement ce projet. Car c’est ensemble, et seulement ensemble, que nous réussirons à bâtir un avenir rural plus fort, plus solidaire et plus durable.» a-t-il conclu.



