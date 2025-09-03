Le colonel major Souleymane Dembele directeur de la DIRPA, à propos des blocus terroristes sur des axes routiers : «Sur la route Bamako-Ségou, c’est un simple accident qui a occasionné cet embouteillage» «Le vrai problème à Kaves aujourd’hui, ce sont les conditions naturelles liées à la saison des pluies... - abamako.com

Publié le mardi 9 septembre 2025 | Nouvel Horizon

"Présumé massacre de Mourra" / le colonel Souleymane Dembélé, directeur de la Dirpa : ``Nous sommes clairs et unanime, c`est des terroristes qui ont été neutralisés ``

La DIRPA a animé un point de presse, hier lundi 08 septembre 2025, afin d'informer l'opinion na-tionale sur l'évolution de la situation sécuritaire. Au cours de ce rendez-vous avec les Hommes de médias, il a surtout été question des récents inci-dents sécuritaires survenus sur des axes routiers dans les régions de Ségou et Kayes en plus de l'appel des autorités militaires aux populations et aux médias à ne plus relayer les messages des GAT. En ce qui concerne les perturbations consta-tées sur les routes, le Colonel-major Souleymane Dembélé a affirmé qu'aucune interdiction systé matique de transport n'a été observée. Selon lui, les embouteillages signalés sur la route Bamako-Ségou étaient simplement dus à un accident de la circulation. Quant à la région de Kayes, il a pré-cisé que les défis actuels sont liés aux conditions météorologiques propres à la saison des pluies et non à des actions terroristes.