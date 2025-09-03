Politique Le colonel major Souleymane Dembele directeur de la DIRPA, à propos des blocus terroristes sur des axes routiers : «Sur la route Bamako-Ségou, c’est un simple accident qui a occasionné cet embouteillage» «Le vrai problème à Kaves aujourd’hui, ce sont les conditions naturelles liées à la saison des pluies...
"Présumé massacre de Mourra" / le colonel Souleymane Dembélé, directeur de la Dirpa : ``Nous sommes clairs et unanime, c`est des terroristes qui ont été neutralisés ``