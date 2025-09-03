Chérif Ousmane Madani Haïdara l’a déclaré lors de son prêche du Maouloud jeudi dernier « Nous soutenons les autorités quand elles réclament de rembourser l’argent détourné »

© aBamako.com par FS

Atelier de validation du rapport sur l`employabilité des diplômés et formés en langue arabe

Le CICB a abrité le Jeudi 27 Août 2015, l`Atelier de validation du rapport sur l`employabilité des diplômés et formés en langue arabe. Photo: Ousmane Chérif Madane Haidara