Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Chérif Ousmane Madani Haïdara l’a déclaré lors de son prêche du Maouloud jeudi dernier « Nous soutenons les autorités quand elles réclament de rembourser l’argent détourné »
Publié le mardi 9 septembre 2025  |  Nouvel Horizon
Atelier
© aBamako.com par FS
Atelier de validation du rapport sur l`employabilité des diplômés et formés en langue arabe
Le CICB a abrité le Jeudi 27 Août 2015, l`Atelier de validation du rapport sur l`employabilité des diplômés et formés en langue arabe. Photo: Ousmane Chérif Madane Haidara
Comment




Chérif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil Islamique du Mali et guide spirituel de l’organisation Ançar-dine International, a célébré le Maouloud- Naissance du Prophète Mohamed, dans la nuit du 4 au 5 septembre 2025 au Stade du 26 Mars, en présence (…)

Par Mahama
Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment