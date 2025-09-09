Kayes : Les FAMa neutralisent plusieurs dizaines de terroristes lors d’une frappe aérienne - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Kayes : Les FAMa neutralisent plusieurs dizaines de terroristes lors d’une frappe aérienne Publié le mardi 9 septembre 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Remise de clés de quatre hélicoptères MI171 à l`armée malienne

Le président de la Transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis ce vendredi 26 novembre 2021 les clés de quatre hélicoptères de manœuvre Mi-171 au ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, à la Base aérienne 101 de Sénou. Tweet





L’Etat-Major Général des Armées informe l’opinion que dans la journée du 09 septembre 2025, les FAMa ont localisé et détruit une base des groupes armés terroristes dans la zone de Mousafa, à la lisière nord de la forêt du BAOULE, à 35 km au Sud de DIOUMARA, Cercle de DIEMA, région de KAYES.



Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés dans cette frappe du refuge terroriste par la patrouille aérienne.



L’Etat-Major Général des Armées rassure les populations que la traque des groupes obscurantistes se poursuit.



L’Etat-Major Général des Armées remercie les Maliens pour leur soutien constant et indéfectible aux braves FAMa engagées pour la défense de l’intégrité territoriale et la sécurisation des personnes et des biens