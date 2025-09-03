Ça se passe au Grin : Traumatisme au grin - abamako.com

Ça se passe au Grin : Traumatisme au grin Publié le mercredi 10 septembre 2025 | Mali Tribune

Les membres du grin avouent être dépassés par les événements récents du pays. Ils estiment que la situation est alarmante et que si aucune mesure n'est prise rapidement, les conséquences pourraient être désastreuses aussi bien pour les opérateurs économiques que pour la population.



En effet, les membres du grin se prononcent sur une vidéo devenue virale où des individus menacent, d’interdire des compagnies de transport de circuler et mettre des villes sous blocus.



A les entendre, cette menace a été mise en exécution de façon habile. Le week-end dernier, de nombreuses citernes ont été incendiées dans certaines régions du pays notamment, Sikasso, Kayes et Ségou. Un car de la compagnie Diarra Transport, à destination du Burkina Faso, a été incendié le même week-end. Des ressortissants de Kayes et de Nioro du sahel sont enlevés par ces terroristes.



Il faut noter que ces attaques ont suscité des émotions négatives au grin, provoquant des états d'anxiété et de dépression majeurs chez les membres. Toutefois, ils n'ont pas manqué d'afficher leur fierté et leur reconnaissance envers les Forces de défense et de sécurité. Ils entendent soutenir davantage les autorités dans cette lutte.



À en croire les membres, les terroristes cherchent en effet à nous épuiser, sur le plan moral et de la sécurité et que la cohésion de la société est la première réponse à y apporter.



Ibrahima Ndiaye



