Politique Bilan des inondations au 4 septembre : 20 296 personnes sinistrées et près de 840 ha perdus
Publié le mardi 9 septembre 2025 | Mali Tribune
|
© Autre presse par DR
Inondations : le président de la Transition s’imprègne des capacités du Centre de coordination de gestion des crises (CECOGEC )
Le Président de la Transition, Chef de l`Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Assimi GOITA a effectué une visite, le Jeudi 22 Août 2024, au Centre de Coordination de Gestion des Crises (CECOGEC).