Bilan des inondations au 4 septembre : 20 296 personnes sinistrées et près de 840 ha perdus Publié le mardi 9 septembre 2025 | Mali Tribune

Les pluies de la dernière semaine d’août ont provoqué de nouveaux cas d’inondations augmentant le nombre de sinistrés. 20 296 personnes sinistrées et 23 décès. Ces chiffres ont été annoncés par le Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes (Cecogec) à la sortie de sa réunion hebdomadaire du 4 septembre 2025.



Durant le mois d'août, le Mali a été fortement arrosé dans l’ensemble. Certaines localités du pays ont enregistré de grandes quantités de pluies variant de 100 jusqu’à 195 mm, selon le département des prévisions et alerte métrologique de l’Agence nationale de la météorologie (Mali-Météo). Dans d’autres endroits, les quantités de pluies recueillis se situaient entre 60 et 95 mm durant la dernière semaine d'août.



Ces quantités ont causé des inondations par endroits. Au cours de la semaine du 25 août au 1er septembre 2025, quatre cas ont été enregistrés, selon le communiqué du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes (Cecogec), en date du 4 septembre 2025, qui informe aussi de l’effondrement de plus de 156 maisons durant la même période.



Au 4 septembre, le pays enregistre au total "42 cas d’inondation, 7 cas de foudre". Ces événements ont causé des pertes en vies humaines de "23 personnes, 24 blessés et l’effondrement de plus de 1200 maisons", note le Cecogec dans le document.



Le Comité révèle d’énormes dégâts matériels et agricoles. Les pertes de cultures sont estimées à près de 840 ha perdus suite aux inondations. Plus de 875 volailles et 479 petits ruminants ont été emportés par les pluies diluviennes.



Depuis le début de l’hivernage, les ménages touchés par ces intempéries sont estimés, à ce jour, selon le Cecogec, à "2621 ménages soit 20 296 personnes sinistrées". Plus de 10 830 des sinistrés sont des femmes et des filles.



Si ces pluies torrentielles ont touché plusieurs localités du pays, le Cecogec ne donne pas de détails cette année sur les zones les plus touchées par les inondations, ni les localités dans lesquelles les décès ont eu lieu comparé à l’année passée.



Tout de même, le gouvernement dit être à pied œuvre pour porter assistance aux populations affectées, à travers notamment "la poursuite des opérations de sauvetage, d’évacuation et de mise en sécurité des sinistrés et l’assistance en vivres et non vivres aux populations sinistrées des régions de Koulikoro, Kidal, Nioro et du district de Bamako".



Les pluies se poursuivront, souligne Mali-Météo. "Des dates de fin de saison globalement tardives à normales sur l’ensemble du pays et des séquences sèches normales à longues sur tout le pays excepté les régions de Bougouni, Kayes, le Sud de Sikasso et Kita où elles seront courtes à normales", apprend-on dans la prévision saisonnière du mois de l’Agence.



Kadiatou Mouyi Doumbia



