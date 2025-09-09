Nouvelle mariée : Les secrets du pagne noir porté sur la tête - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Nouvelle mariée : Les secrets du pagne noir porté sur la tête Publié le mercredi 10 septembre 2025 | Mali Tribune

Tweet



Mme Sylla Assétou Macalou, conseillère des mariées notamment appelée "Mayamaga" parle de l’importance du pagne noir qui couvre la tête des nouvelles mariées maliennes durant les premiers quinze jours après le mariage.



Selon Mme Sylla Assétou Macalou, la couleur noire de ce pagne tissé fait allusion à la dureté du mariage. Conseillère des mariées depuis plus de 25 ans, Mme Sylla affirme que ce pagne est tout d’accord porté pour "protéger la mariée du mauvais œil, montrer à la mariée comment prendre soin de son époux et de la famille de celui-ci. Surtout, comment respecter les secrets du foyer et de sa belle-famille".



Vivre à deux, c’est aussi des moments difficiles et moments de sacrifices dans la vie d’une femme. Pour cela, Assétou Macalou insiste sur l’importance de ce pagne qui couvre la tête des nouvelles mariées. Pour la conseillère, il est formellement interdit de le porter en tant que simple pagne et de le coudre. Autrement, des conséquences graves sont à craindre, prévient-t-elle.



Assétou Macalou rappelle, par contre, qu‘il est possible de l’utiliser pour porter ses enfants au dos. "Ce qui est très important, c’est que ce pagne pourrait permettre aux enfants d’être autonomes un jour s’il a été bien utilisé par la mère de l’enfant pendant les quinze premiers jours de mariage", souligne Assétou Macalou.



La traditionaliste prévient que ce pagne "ne doit ni n’être brûlé, ni lavé avant la fin des 15 jours". Ces saletés qui se trouvent sur ce pagne sur cette période ont une signification, ajoute-t-elle. "C’est fait pour préparer les époux à se soutenir et à s’aimer dans n’importe quelles conditions et pour qu’ils comprennent que le mariage est pour le pire et le meilleur".



Toujours selon les dires de Mme Sylla, si la nouvelle mariée se hasarde à donner ce pagne à une personne de mauvaise foi, cette dernière pourrait l’utiliser pour la "marabouter".





Nanaissa Babana Diallo

(stagiaire)



