Canari : Plus qu'un simple récipient Publié le mercredi 10 septembre 2025 | Mali Tribune

Au Mali, le canari est bien plus qu’un simple récipient qui conserve de l’eau. Il est un véritable gardien du foyer qui instaure la paix et la sécurité en son sein.



Incontournable dans le trousseau de la mariée au Mali, le canari ne se limite pas qu’à conserver l’eau, témoigne Mme Kéita Fatoumata Dramé. "Le canari est un symbole du foyer et du bien-être. On l’offre à la mariée pour lui rappeler ses devoirs envers son mari et sa famille", poursuit-elle. Derrière cet objet en terre cuite se cachent aussi des règles et des gestes qui nous accompagnent au quotidien.



Mme Sinayogo Kadiatou Traoré est vendeuse de canaris au marché d’ATT-bougou 700-Logements. Selon elle, autrefois même les séparations conjugales passaient par lui. "Avant, pour divorcer, il suffisait qu’un des deux casse le canari et le mariage était rompu", avoue la vendeuse.



Ce rôle symbolique confère au canari une dimension sacrée. C’est pourquoi, son installation dans un nouveau foyer obéit à des règles strictes. Mme Maïga Kagna Poudiougou explique quelques-unes. Pour Mme Maïga Kagna Poudiougou, "il est formellement interdit qu’une femme divorcée, célibataire ou qui a quitté le domicile conjugal place le canari d’une nouvelle mariée".



Au-delà de ces interdits, le canari est aussi perçu comme une force de protection. "Pour préserver son mari des mauvais sorts et l’éloigner du danger, il est recommandé qu’il boive chaque matin l’eau du canari avant de sortir", confie Mme Diallo Badji Sabane Touré. Ce geste, répété jour après jour, dit-elle, est censé ramener la paix et la sécurité au sein du foyer.



Bien plus qu’un objet du quotidien, il reste un repère pour celles et ceux qui croient encore en la force des traditions.





Nanaissa Babana Diallo

(stagiaire)



