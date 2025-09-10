Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Kolomina : Un jeune de 38 ans emporté par les eaux
Publié le mercredi 10 septembre 2025  |  Mali Tribune
Kolomina, village situé dans la Commune de Guétéma, cercle de Nioro du Sahel. Mamadou Sy, 38 ans, marié père de 4 enfants est mort par noyade le jeudi 29 août 2025 vers 17h.

Aux dires de notre confrère, Samba Diallo de la radio Pinal de Nioro, Mamadou Sy, revenant du champ, a voulu traverser un marigot sur son cheval. Arrivé au milieu du marigot, les courants d'eau l'ont emporté mais le cheval a pu se sauver. Il a été emporté par les vagues et a disparu après trois réapparitions.

Son corps n'a été retrouvé que le lendemain matin après près de 24h de recherche dans un puits se trouvant le long du marigot.

Ibrahima Ndiaye
