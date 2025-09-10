Brèves : Ecoles : La rentrée scolaire 2025-2026 fixée au 1er octobre - abamako.com

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé, ce mercredi 3 septembre, que la rentrée scolaire 2025-2026 se déroulera le mercredi 1er octobre 2025 sur l'ensemble du territoire malien.



Dans un communiqué, le département invite la communauté éducative, incluant élèves, parents, enseignants et personnels administratifs, à prendre les mesures nécessaires pour une reprise réussie. Le ministre Amadou Sy Savané appelle à la mobilisation de tous les acteurs pour garantir le bon déroulement de cette rentrée.







Rassemblée par



Oumou Fofana