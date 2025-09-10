Vivre avec un handicap au Mali : Entre résilience, marginalisation et espoir - abamako.com

Vivre avec un handicap au Mali : Entre résilience, marginalisation et espoir Publié le mercredi 10 septembre 2025 | Mali Tribune

Au Mali, les personnes vivant avec un handicap représentent une part significative de la population. Pourtant, leur quotidien reste marqué par de nombreux obstacles : accès limité à la santé, à l’éducation, et faible inclusion dans les politiques publiques. Derrière ces défis, se dessine une résilience remarquable



Dans certaines communautés, le handicap est perçu comme une malédiction ou une honte familiale. Ces croyances renforcent l’exclusion sociale et affectent profondément l’estime des personnes concernées. Mais loin de se résigner, beaucoup refusent la stigmatisation et s’affirment avec dignité.



"Le problème touche tout le monde. On est mal traité parce qu’on n’a pas le poids. Même au sein de sa propre famille, les difficultés sont nombreuses", témoigne Bakoroba Samaké, en situation de handicap physique.



Batoma Coulibaly, coiffeuse depuis trois ans, partage un vécu poignant : "À cause de ma maladie, j’ai toujours été maltraitée. J’ai fait des études, mais on m’a refusé des postes sous prétexte que je ne pouvais pas les assumer. Personne ne choisit d’être handicapé. C’est le fait de Dieu", témoigne-t-elle.



Travail et dignité : une lutte quotidienne



À Bamako, dans les rues comme dans les bureaux, des hommes et des femmes en situation de handicap travaillent sans relâche pour subvenir à leurs besoins. Loin de la mendicité, ils incarnent une détermination admirable.



Selon Moussa Coulibaly, sociologue à l’École normale supérieure de Bamako, les difficultés d’insertion sociale et professionnelle sont souvent liées au regard de la société.



Il souligne également les efforts qui sont en cours notamment la loi n°2018-025 du 12 juin 2018 qui garantit les droits des personnes handicapées et prévoit une discrimination positive à l’emploi, avec un quota réservé.



"L’État encourage cette loi par des formations gratuites, des prêts avantageux et des mesures d’intégration. Grâce à leur résilience, beaucoup réussissent brillamment. Le handicap de la vie n’est pas un handicap pour la vie ", conclut Dr. Coulibaly.



Cependant, l’indifférence entre personnes valides et handicapées reste un phénomène bien réel. Il est urgent de la combattre. Soutenir les personnes en situation de handicap, c’est reconnaître leur potentiel et leur humanité. Même confrontées à la discrimination, elles continueront de se battre. Et c’est à nous tous de les accompagner.



Assitan Coulibaly

