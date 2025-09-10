Cyclisme : Le Mali domine le tour de Côte d’Ivoire - abamako.com

Cyclisme : Le Mali domine le tour de Côte d'Ivoire Publié le mercredi 10 septembre 2025 | Mali Tribune

Le Tour cycliste de Côte d’Ivoire s’est achevé le samedi dernier. La compétition a été dominée par le Mali qui a réalisé un doublé mémorable lors de la dernière étape de la course.



Après le Tour du Mali et celui de Togo, les Aigles cyclistes du Mali étaient récemment à l’assaut du Tour de Côte d’Ivoire qui a réuni près de 500 participants venus de pays africains et européens. A l’issue de la compétition disputée du 31 août au 6 septembre, le Mali réalisé une belle performance marquant son retour au sommet de la discipline. Selon la Fédération malienne de cyclisme (FMC), le champion du Mali en titre, Tiemoko Diamouténé, a remporté la 7e et dernière étape, tandis que l'emblématique capitaine Yaya Diallo a pris la deuxième place, offrant au Mali un doublé exceptionnel sur cette étape.



Au-delà de cette dernière victoire, l'équipe malienne a dominé la compétition, réalisant deux doublés et remportant quatre des sept étapes sur une distance totale de 767 kilomètres, a indiqué la FMC qui a également expliqué que les autres victoires d'étape se répartissent ainsi : deux pour la Côte d'Ivoire et une pour le Cameroun. Une performance qui honore le cyclisme malien et toute la nation. « La Fédération malienne de cyclisme (FMC) tient à exprimer sa profonde gratitude aux plus hautes autorités du Mali pour leur soutien indéfectible. Un merci tout particulier au Premier cycliste malien, le Général d'armée Assimi Goïta, au chef de l'administration malienne, le Général de division Abdoulaye Maïga, et au ministre des Sports, Monsieur Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. La FMC remercie également chaleureusement tous les acteurs, les athlètes, les partenaires et les sponsors qui contribuent au succès et au rayonnement du cyclisme malien », s’est réjoui Sidy Bagayoko, président de la Fédération malienne de Cyclisme.





Moussa Bangaly



