Arbitrage : Les sifflets d'élite maliens se perfectionnent Publié le mercredi 10 septembre 2025 | Mali Tribune

En collaboration avec la Fifa et la Caf, la Fédération malienne de football (Fémafoot) a organisé une session de formation à l'intention des arbitres et arbitres assistants d'élites maliens.



Cette formation s’est déroulée du 2 au 6 septembre au Centre pour Sportifs d'Elites Ousmane Bleni Traoré de Kabala, à Bamako.



La formation a débuté par le test physique le mardi matin. Cette séance a été supervisée par les instructeurs Fifa envoyés pour l’occasion. Il s’agissait de : Rwandais, Athanase Kumbito, le Belge, Jean Baptiste et le Marocain, Mohamed Guezasse. Ces derniers ont été assistés par des instructeurs locaux que sont : Koma Coulibaly, Dramane Danté, Ibrahima Haïdara, Youssouf Diallo, Harouna Coulibaly, Djénéba Dembélé et Seydou Traoré, coordinateur des opérations. Au total, ce sont plus d'une vingtaine d'arbitres et arbitres assistants dont 6 dames qui sont pris part la formation.



Directeur du département de l'arbitrage de la Fédération, Koman Coulibaly, s'est réjoui de la tenue de cette formation. L’ancien arbitre international malien s’est exprimé lors de la cérémonie d’ouverture de la session en mettant l'accent sur l'expérience des formateurs avant d'inviter les stagiaires à l'assiduité aux différents modules. Quant au directeur du développement de l'arbitrage, il a salué le bon partenariat entre la Fémafoot et la Fifa dans le cadre de la formation. De son côté, l’ex-arbitre malien Dramane Danté, président de la Commission Centrale des Arbitres de la Fémafoot, a salué les instructeurs pour leur accompagnement à former les arbitres maliens.



Il a également invité les apprenants à beaucoup plus de concentration afin de bénéficier au maximum des expériences des formateurs. Durant une semaine, les stagiaires auront acquis des connaissances sur les challenges, les fautes de main, les incidents de la surface de réparation, les fautes tactiques, le hors-jeu, les lois du jeu 2025-2026 et les exercices intégrés.







Moussa Bangaly



