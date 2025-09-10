Tennis malien : A la recherche d’une reconnaissance internationale - abamako.com

Tennis malien : A la recherche d'une reconnaissance internationale Publié le mercredi 10 septembre 2025 | Mali Tribune

La Fédération malienne de tennis a organisé la Coupe du président de la Fédération, édition 2025. C’était du 26 au 30 août au Tennis Club de Bamako. Enthousiasmé par l’initiative, le donateur a exprimé sa volonté de faire de son mieux pour un tennis malien fort et reconnu à l’échelle internationale.



La compétition disputée du 26 au 30 août était réservée à la catégorie Seniors. L’événement a enregistré la présence de plusieurs hauts responsables du tennis malien, notamment le président Amadou Togola, venu assister à la finale du tournoi, a souligné la Cellule de communication du Comité olympique et sportif du Mali (Cnosm) qui indique également que de nombreux passionnés de tennis ont également fait le déplacement pour soutenir les athlètes. A en croire les faits relatés par le Cnosm, les tennismen ont offert des prestations de haut niveau, témoignant du progrès constant de la discipline au Mali.



Dans son intervention, le président Amadou Togola a remercié les membres de la Fédération pour l’organisation de ce tournoi portant son nom. Il a ainsi félicité les athlètes pour la qualité de leur jeu et a remercié le public pour sa présence et son soutien. Il a enfin réaffirmé l'engagement de la Fédération à œuvrer pour le développement d’un tennis malien fort et reconnu à l’échelle internationale.



