Renforcement des liens Mali–Russie: Une audience sous le signe de la cordialité Publié le mercredi 10 septembre 2025 | CIGMA

Le lundi 8 septembre 2025, à 12h, S.E.M Aguibou DIALLO, Ambassadeur du Mali en République du Congo, a été reçu en audience dans le cadre d'une visite de courtoisie, par son homologue de la Fédération de Russie accrédité au Congo, S.E.M Ilias ISKANDAROV.



Les échanges ont porté essentiellement sur les questions de politique intérieure, de coopération

bilatérale entre le Congo et chacun des deux pays, le Mali et la Russie.



D'autres sujets d'intérêt commun, de politique internationale, les relations séculaires d'amitié et de coopération entre la Russie et le Mali ont été également évoqués, notamment les excellents liens qu'entretiennent Leurs Excellences Le Général d'Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l' Etat du Mali et Vladimir Vladimirovitch POUTINE, Président de la Fédération de Russie.



Ambassade du Mali au Congo