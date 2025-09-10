Kayes : quatre suspects arrêtés avec plusieurs téléphones par les FAMa à Lambatara - abamako.com

© AFP par PASCAL GUYOT

Premier attentat suicide à Gao, affrontements entre soldats maliens à Bamako

L'Etat-Major Général des Armées porte à la connaissance de l'opinion qu'une mission de reconnaissance menée par des unités FAMa à KAYES, plus précisément dans la zone de LAMBATARA ce mardi 09 septembre 2025, a appréhendé 04 individus suspects en possession de dizaines téléphones investigations sont en cours. portables. Les



L'Etat-Major Général des Armées rappelle les populations à la vigilance et au patriotisme. Les FAMa ne ménageront aucun effort pour traquer et neutraliser les terroristes où qu'ils se trouvent.