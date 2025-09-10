Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Kayes : quatre suspects arrêtés avec plusieurs téléphones par les FAMa à Lambatara
Publié le mercredi 10 septembre 2025  |  aBamako.com
L'Etat-Major Général des Armées porte à la connaissance de l'opinion qu'une mission de reconnaissance menée par des unités FAMa à KAYES, plus précisément dans la zone de LAMBATARA ce mardi 09 septembre 2025, a appréhendé 04 individus suspects en possession de dizaines téléphones investigations sont en cours. portables. Les

L'Etat-Major Général des Armées rappelle les populations à la vigilance et au patriotisme. Les FAMa ne ménageront aucun effort pour traquer et neutraliser les terroristes où qu'ils se trouvent.
