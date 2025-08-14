Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 10 septembre 2025 - abamako.com

Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 10 septembre 2025 Publié le mercredi 10 septembre 2025

Conseil des Ministres du gouvernement du Gal Abdoulaye Maiga

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 10 septembre 2025, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- adopté des projets de texte ;

- et entendu des communications



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES



1. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Conseil des Ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l’Accord de prêt, signé le 26 juin 2025, à Bamako et à Riyad, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique, relatif au financement de la contribution du Mali à l’augmentation du capital social du Fonds de Solidarité Africain.



Par cet Accord, la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique octroie au Gouvernement de la République du Mali un prêt d’un montant de 4 milliards 413 millions 816 mille 900 francs CFA.



Ce prêt permettra au Gouvernement de s’acquitter partiellement de sa quote-part à l’augmentation du capital du Fonds de Solidarité Africain en vue de favoriser l’accès des Petites et Moyennes Entreprises aux crédits d’investissement.



2. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret fixant la carte nationale hospitalière.



La carte nationale hospitalière, selon les dispositions de la loi hospitalière, est un sous-ensemble de la carte sanitaire nationale. Elle fixe les normes ou standards des établissements hospitaliers publics et privés en vue de faire face, de manière optimale, aux besoins de santé de la population et de les mettre en adéquation avec la demande actuelle et/ou future des soins et services de santé.



A cet effet, elle détermine la catégorie de classement, les limites géographiques des zones de couverture administrative, la nature et l’importance des installations et des compétences nécessaires de chaque établissement hospitalier.



Les évaluations, notamment celles de la qualité des soins dans les établissements publics hospitaliers ont conclu à la nécessité de réviser la carte nationale hospitalière en vigueur, adoptée par le Décret n°2016-0470/P-RM du 28 juin 2016, afin de corriger les insuffisances

constatées et de tenir compte des reformes opérées ou en cours dans le système de santé.



Le projet de décret, adopté, consacre l’approbation de la carte nationale hospitalière qui détermine, pour la période 2026-2030, les exigences de base dans les domaines des soins et prestations, des ressources humaines, des matériels et équipements, des infrastructures, des installations, de la logistique et des types d’organisation dans les 1ère, 2ème, 3ème et 4ème références des établissements hospitaliers publics et privés.



AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a informé le Conseil des Ministres de l’organisation de la 4ème Edition de la Semaine nationale de la Réconciliation nationale.

Cette 4ème Edition 2025 coïncide avec l’Année de la Culture au Mali, lui conférant ainsi une portée symbolique et stratégique particulière pour replacer l’héritage culturel au cœur du processus de réconciliation nationale.



Le thème retenu pour cette année est : « Héritage culturel : Facteur de paix et de cohésion sociale dans l’espace AES ».



L’édition 2025 a pour objectifs de :

- valoriser le patrimoine matériel et immatériel sahélien comme levier de résilience et de cohésion ;

- raviver la mémoire collective en célébrant l’héritage culturel commun de la Confédération AES ;

- mobiliser les acteurs clés, notamment les femmes et les jeunes dans la transmission des valeurs ancestrales de paix ;

- mettre en exergue le dialogue permanent entre les cultures pour renforcer l’intégration et la fraternité au sein de la Confédération des Etats du Sahel.



Pour concrétiser ces objectifs, un programme d’activités participatives sera mis en œuvre à travers des débats sur la Charte nationale pour la Paix et la Réconciliation nationale, des expressions artistiques et culturelles, des activités sportives, de plantation d’arbres et de remise du prix annuel pour la promotion de la paix au Mali.



2. Le ministre de l’Economie et des Finances a informé le Conseil des Ministres du projet de création d’une société nationale de réassurance.



Le marché malien des Assurances connaît une dynamique de croissance soutenue, tant en matière de primes émises que de diversification des produits.



Cependant, une part significative des primes est transférée à l’extérieur, du fait de l’absence d’une structure nationale capable de jouer un rôle de réassureur de référence.



Cette situation limite la rétention des ressources financières dans notre économie et réduit la contribution potentielle du secteur à la mobilisation de l’épargne nationale et au financement de l’économie. C’est au regard de ces constats qu’il s’avère nécessaire de créer une société nationale de réassurance.



La création de cette société permettra, entre autres, de :

- renforcer la souveraineté financière en réduisant la dépendance vis-à-vis des réassureurs étrangers ;

- conserver une partie des primes cédées à l’étranger ;

- gérer au mieux les risques complexes industriels, miniers, agricoles ou decatastrophes naturelles ;

- contribuer au développement économique du pays à travers les placements dans le système bancaire, les bons et obligations du Trésor et autres canaux de placements ;

- renforcer la professionnalisation des assureurs locaux à travers la création d’emplois spécialisés et le développement des compétences techniques en gestion des risques.



3. Le ministre de l’Energie et de l’Eau a informé le Conseil des Ministres de la participation du Mali à la 7ème Réunion du Comité Régional de l’Alliance Solaire Internationale pour l’Afrique, tenue à Accra au Ghana, du 2 au 4 septembre 2025.



La réunion avait pour objectif de stimuler les investissements dans l’énergie solaire et de renforcer les capacités institutionnelles afin d’aider l’Afrique sur le plan énergétique.



Elle a été marquée par des sessions parallèles sur, entre autres, le rôle du secteur privé africain pour la transition énergétique, le financement catalytique, les technologies nouvelles et émergentes pour l’Afrique, l’Intelligence artificielle et la numérisation en vue de favoriser la croissance accélérée des économies africaines propres.

Dans son intervention, le ministre de l’Energie et de l’Eau a donné un aperçu sur les défis liés à la satisfaction des besoins énergétiques du Mali et l’engagement des Autorités pour une transition énergétique à travers l’utilisation de l’énergie solaire pour le développement des

secteurs de l’Agriculture, de la Santé et des Mines.



4. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a informé le Conseil des Ministres :



a. de l’organisation de Sessions de Formation des Formateurs sur l’approche « Sport pour le Changement ».



Ces sessions de formation, prévues du 8 septembre au 8 octobre 2025, enregistreront la participation des acteurs du monde sportif aux niveaux régional et national.



Elles ont pour objectif de renforcer les capacités des encadreurs de jeunesse et des cadres sportifs à former des coachs communautaires sur l’approche « Sport pour le Changement ».



Ces sessions de formation s’inscrivent également dans la dynamique nationale de promotion de la citoyenneté active, de l’inclusion sociale et du développement du capital humain.



b. de l’organisation du Tournoi de Football UFOA-A-U 17.



Cette compétition de Football U-17 de la Confédération Africaine de Football, prévue du 3 au 18 octobre 2025, se déroulera au Stade Mamadou KONATE, au Stade Ouezzin COULIBALY et au Stade DIARRAH de Koulikoro.

Le tirage au sort, qui déterminera la composition des groupes et le calendrier de la compétition, aura lieu le 15 septembre 2025.



La désignation de notre pays pour abriter cette compétition de la Zone A de l’UFOA sera l’occasion de faire valoir, une fois de plus, son « Djatiguiya » et de démontrer sa capacité d’accueil des grands événements pour l’épanouissement de la jeunesse.



5. Le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a informé le Conseil des Ministres des créations et des pertes d’emplois enregistrées en 2024 et au premier semestre 2025.



Conformément à sa mission de collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion des données statistiques sur le marché du travail, l’Observatoire national de l’Emploi et de la Formation réalise un suivi trimestriel des créations d’emplois effectuées par le secteur public et le secteur privé.



Ainsi, les données recueillies font ressortir que le secteur public et le secteur privé ont créé respectivement :

- 32 019 et 32 292 emplois courant l’année 2024 ;

- 25 939 et 14 962 emplois au 1 er semestre 2025.



Sur les mêmes périodes, les pertes enregistrées s’élèvent à 3 619 emplois pour 2024 et 2 037 emplois pour le 1er semestre 2025.



6. Le ministre de l’Agriculture a informé le Conseil des Ministres de l’organisation de la 1ère Edition du Forum sur le développement de l’Agriculture dans l’espace de la Confédération des Etats du Sahel, prévue du 18 au 20 septembre 2025, à Bamako.



Cette édition inaugurale est initiée dans la perspective d’identifier les actions de synergie à développer dans le secteur Agricole et de parvenir à une vision partagée du développement Agricole, favorable à la transformation durable des systèmes Agricoles au sein de l’espace

confédéral.

Le forum vise spécifiquement à :

- promouvoir la souveraineté alimentaire dans l’espace AES ;

- définir une vision partagée du développement Agricole au sein de l’espace confédéral ;

- identifier les axes relatifs à l’harmonisation du cadre législatif et réglementaire du

secteur Agricole dans l’espace confédéral ;

- informer et sensibiliser les potentiels investisseurs sur les opportunités d’investissement dans les filières Agricoles stratégiques.

Le forum se déroulera en 2 phases :

- la réunion technique préparatoire prévue les 18 et 19 septembre 2025 ;

- la réunion des ministres chargés de l’Agriculture prévue le 20 septembre 2025.

7. Le ministre de l’Elevage et de la Pêche a informé le Conseil des Ministres de la participation du Mali au Forum Africain des Systèmes Alimentaires, tenu à Dakar, du 30 août au 5 septembre 2025.

Ce forum était placé sous le thème : « La Jeunesse africaine : Fer de lance de la collaboration, de l’innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires ».

La délégation malienne était composée du ministre de l’Elevage et de la Pêche, du ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire, d’acteurs du secteur privé, d’institutions de recherche et de jeunes entrepreneurs maliens.



Elle a pris part à plusieurs sessions stratégiques et a tenu des rencontres bilatérales avec des partenaires et institutions sur les systèmes alimentaires.

En marge du forum, la délégation malienne a eu une rencontre avec la communauté malienne établie à Dakar.



8. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a, cependant, appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.



Bamako, le 10 septembre 2025

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY

Chevalier de l’Ordre national