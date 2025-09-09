Celebration 22 Septembre : les unités en ordre de bataille pour un défilé réussi - abamako.com

Celebration 22 Septembre : les unités en ordre de bataille pour un défilé réussi Publié le mercredi 10 septembre 2025 | fama

Dans le cadre des préparatifs des festivités du 22 septembre 2025, les exercices de défilé grandeur nature ont débuté, ce mercredi 10 septembre 2025, sur le boulevard de l’Indépendance. Le Chef d’Etat-major Général Adjoint des Armées, le Général Kèba SANGARE était sur place pour donner des directives et des instructions millimétrés aux différentes troupes commises au défilé.



Pour la réussite dudit défilé commérant la 67eme anniversaire d’accession de notre pays à la souveraineté, le Général Kèba SANGARE a été strict sur certains points comme : le port réglementaire de la tenue, de la coiffure, du ceinturon et autres accessoires militaires.



Toutefois, le CEMGA adjoint s’est excusé auprès de la population suite aux désagréments causés au niveau de la circulation routière. « Quand on veut bien faire, il y’a également des contraintes. Nous voulons montrer à la population malienne que leur armée, dynamique et engagée, est là pour l’accompagner dans cette grande fête nationale, qu’est le 22 septembre. », a-t-il laissé entendre. « C’est la première répétition, il y en aura d’autres pour que la fête soit plus belle », a-t-il poursuivi. Enfin, il a exhorté les populations à sortir massivement pour soutenir les Forces de Défense et de Sécurité.



1ère Cl Sidi MARIKO