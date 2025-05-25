Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

L’armée dément un prétendu faux blocus
Publié le mercredi 10 septembre 2025  |  Le Sphinx
Comment


Le porte-parole de l’armée malienne, le Colonel-major Souleymane Dembélé, a réfuté les alléga-tions selon lesquelles certains axes stratégiques ment entre Kayes, Diéma et Nioro seraient sous blocus prolongé. Il indique que les incursions djihadistes n’ont duré que 20 à 30 minutes maxi-mum et dénonce une « guerre de l’information » visant à ins-taurer la psychose. Selon lui, les forces maliennes, aidées par l’Alliance des États du Sahel (AES), gardent le contrôle de la situation malgré l’utilisation par les groupes armés de drones, d’engins explosifs improvisés, de sabotage et d’attaques contre les civils. Et pourtant......
Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment