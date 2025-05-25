L’armée dément un prétendu faux blocus - abamako.com

L'armée dément un prétendu faux blocus Publié le mercredi 10 septembre 2025 | Le Sphinx

Le porte-parole de l’armée malienne, le Colonel-major Souleymane Dembélé, a réfuté les alléga-tions selon lesquelles certains axes stratégiques ment entre Kayes, Diéma et Nioro seraient sous blocus prolongé. Il indique que les incursions djihadistes n’ont duré que 20 à 30 minutes maxi-mum et dénonce une « guerre de l’information » visant à ins-taurer la psychose. Selon lui, les forces maliennes, aidées par l’Alliance des États du Sahel (AES), gardent le contrôle de la situation malgré l’utilisation par les groupes armés de drones, d’engins explosifs improvisés, de sabotage et d’attaques contre les civils. Et pourtant......

