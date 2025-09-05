"Affaire des agents de l’état non enrôles par le SIGRH" : Les salaires de septembre risquent de connaitre un retard - abamako.com

News Politique Article Politique "Affaire des agents de l’état non enrôles par le SIGRH" : Les salaires de septembre risquent de connaitre un retard Publié le jeudi 11 septembre 2025 | Aujourd`hui

© aBamako.com par MS

L'affaire des fonctionnaires et agents des collectivités de l'Etat qualifiés de fictifs ou de doublons à la suite de l'enrôlement biométrique dans le cadre du Système intégré de gestion des ressources (SIGRH) fait couler beaucoup d'encre au sein de l'opinion, qui ne comprend rien dans le processus de traitement de salaires.



C'est à ce titre que le Bureau central de la solde a demandé aux DRH de tous les secteurs et certaines directions des finances et du matériel de transmettre au plus tard hier mardi la liste du personnel recensé, la liste des cas de doublons et la situation des fonctionnaires et autres agents de l'Etat recrutés après l'opération du SIGRH. Ce qui permettrait de faire un pointage contradictoire entre ces données et celles de l'état nominatif de salaires du mois de septembre.



Si cette mission commando du BCS constitue une clef pour situer les responsabilités, force est de reconnaitre aussi qu'elle risque de mettre les salaires du mois de septembre en retard. Parce que les états nominatifs des salaires sont fournis par le BCS immédiatement après le paiement du salaire du mois en cours. Lesdits états sont traités et soumis au visa des différentes délégations du Contrôle financier auprès des différents départements ministériels. Cela peut prendre cinq jours. Encore faudrait-il que ces états nominatifs soient tirés à temps.



Or jusqu'au moment où nous mettions sous presse cet article, le BCS n'avait pas fait ce tirage. Car tous les ministères à travers les DRH et les DFM n'avaient pas transmis leurs données. Alors question ? Comment de tels scenarios (fonctionnaires fictifs ou doublons) peuvent se produire dans un monde informatisé ? La question mérite d'être posée. Seulement faudrait-il rappeler que les directions des ressources humaines ont été créées, uniquement pour prendre en charge la situation administrative et financière des fonctionnaires et autres agents de l'Etat. Mais compte tenu de leur crise de personnel, et du manque de cadres, cela n'a pas pu être une réalité. C'est pourquoi certaines DFM continuent de gérer les salaires. Malgré tout est ce que les directions des ressources humaines ne devraient pas être en mesure de fournir à tout moment une liste actualisée des fonctionnaires et autres agents de leurs secteurs respectifs ? Si cela avait été mis en œuvre, cette affaire de fonctionnaires fictifs ou de doublons ne se serait pas posée aujourd'hui. Parce qu'elles seront en mesure de maitriser la position statutaire de tous les fonctionnaires et autres de l'Etat. Hélas !



Kassoum Théra











