Nécrologie :Notre confrère André Segbedi dépose définitivement la plume Publié le mercredi 10 septembre 2025 | L'Essor

André Segbedi n’est plus. La triste nouvelle de la disparition de notre confrère suite à une courte maladie a été donnée ce mercredi 10 septembre via les réseaux sociaux par le bureau de l’Association des éditeurs de presse privée du Mali ( Assep).



Le décès d’André Segbedi, ancien journaliste au site @Bamako.com et frère cadet de Bruno Djito Segbedi, directeur de publication du journal Mali Horizon, est survenu le mardi 09 septembre à Lomé au Togo. En cette douleureuse circonstance, le bureau de l’Assep, au nom de l’ensemble des directeurs de publication, présente ses condoléances les plus attristées à toute la famille biologique et professionnelle du confrère disparu.

Massa SIDIBE