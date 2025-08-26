Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Nécrologie :Notre confrère André Segbedi dépose définitivement la plume
Publié le mercredi 10 septembre 2025  |  L’Essor
Comment


André Segbedi n’est plus. La triste nouvelle de la disparition de notre confrère suite à une courte maladie a été donnée ce mercredi 10 septembre via les réseaux sociaux par le bureau de l’Association des éditeurs de presse privée du Mali ( Assep).

Le décès d’André Segbedi, ancien journaliste au site @Bamako.com et frère cadet de Bruno Djito Segbedi, directeur de publication du journal Mali Horizon, est survenu le mardi 09 septembre à Lomé au Togo.   En cette douleureuse circonstance, le bureau de l’Assep, au nom de l’ensemble des directeurs de publication, présente ses condoléances les plus attristées à toute la famille biologique et professionnelle du confrère disparu.  
Massa SIDIBE
