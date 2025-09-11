Mamou Daffe, ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme : "Le Siama va célébrer l’unité nationale et d’affirmer l’identité nationale de notre pays" - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mamou Daffe, ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme : "Le Siama va célébrer l’unité nationale et d’affirmer l’identité nationale de notre pays" Publié le jeudi 11 septembre 2025 | Aujourd`hui

Tweet

Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, a procédé le jeudi 4 septembre dernier, au Centre international de conférence de Bamako, au lancement des activités de la 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali (Siama), prévue du 27 novembre au 7 décembre prochain au Parc des expositions de Bamako.



Initiée par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, en collaboration avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali (APCMM), cette 5e édition se tiendra du 27 novembre au 7 décembre prochains au Parc des expositions de Bamako, sous le thème : "Artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle".



Selon Mamou Daffé, le Siama est un espace de célébration de l'unité nationale et d'affirmation de l'identité nationale de notre pays. "Plus qu'une question de métiers et d'économie, ce Siama est l'âme de l'homme malien, du savoir-faire traditionnel et ancestral de nos ancêtres. C'est un honneur pour moi de lancer cet événement majeur qui est un espace de promotion de l'artisanat ouest-africain.



Cet événement réunit l'ensemble des pays de la sous-région et beaucoup de pays invités avec un focus sur nos frères de l'AES. C'est sûr, le Siama sera un moment de communion ou nous allons voir l'imagination et la créativité de nos artisans. Il est important de dire que l'artisanat, c'est 24,2 % du PIB du Mali. L'artisanat, c'est plus de 40 % de la population active de notre pays", a-t-il précisé.



Mamadou Minkoro Traoré, président de l'APCMM, a indiqué que l'organisation de cet événement biennal est une occasion importante d'expression des artisans du Mali et d'ailleurs à travers des expositions de leurs œuvres. "Comme vous le savez, notre pays regorge d'immenses potentialités en matière artisanale dont l'espace du Siama permet de découvrir des talents cachés et de promouvoir par ricochet le secteur de l'artisanat.



L'objectif général du Siama est donc de créer un cadre de promotion des produits artisanaux maliens. Après les bouchers, les boulangers - pâtissiers et leurs métiers connexes, l'innovation ou la particularité de l'édition 2025 est la transformation dans la branche des métaux (notamment la fabrication des meubles et mobiliers de bureau, des machines agricoles)", a-t-il expliqué.



Il a ajouté qu'au regard de la capacité d'accueil du site, il est prévu la mise à la disposition des exposants 540 stands climatisés, 120 stands ordinaires et 50 pour la restauration.



"Au cours du Salon, nous allons organiser des concours à l'intention des exposants et les prix à décerner sont le Grand prix du président de la Transition, le Prix du président du Conseil national de transition (stands des régions), des prix spéciaux pour les départements ministériels et partenaires, notamment le prix de la créativité pour le ministre chargé de la Recherche scientifique, le prix de la meilleure femme artisane pour la ministre chargée de la Promotion de la femme, le prix du meilleur jeune artisan pour le ministre chargé de la Jeunesse, le prix du meilleur protecteur de l'environnement pour la ministre chargée de l'Environnement", a-t-il fait savoir. Les pays invités d'honneur sont le Burkina Faso et le Niger, un choix opéré dans le cadre du renforcement des rapports de coopération entre nos trois pays au sein de l'AES.



L'invité spécial de cette édition est la Chambre des métiers de l'artisanat de Rabat Saleh Kénitra du Maroc qui a beaucoup à partager avec les pays du Sahel dans le développement des activités artisanales.



La cérémonie de lancement a enregistré la présence du ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Ilyène, et de la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Oumou Sall Seck, ainsi que plusieurs acteurs de l'artisanat malien.





Mahamadou Traoré



