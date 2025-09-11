Pour se rapprocher des citoyens : L’appareil judiciaire se redessine avec force et détermination ! - abamako.com

Sur le plan institutionnel et organisationnel, la création du Pôle national économique et financier, de lutte contre la corruption a permis pour la première fois de reversement de plus 400 milliards de F CFA issus de la délinquance économique et financière. Pour répondre aux défis modernes de la justice, le ministère de la Justice a procédé à la création du Pôle national contre la cybercriminalité, du Parquet spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme, de l'Agence de recouvrement ou de gestion des avoirs saisis ou confisque.



Ainsi, la Cour administrative d'appel de Bamako incarne désormais le double degré de juridiction en matière administrative. Tandis que la direction nationale des droits de l'Homme, première du genre depuis l'indépendance, veille à la promotion et à la protection des libertés fondamentales.



Sur le plan normatif, le chantier a été ambitieux avec la promulgation du code pénal et du code de procédure pénale, des textes qui introduisent des avancées majeures notamment la suppression de l'immunité des élus, l'imprescriptibilité des crimes économiques, la création des chambres criminelles, l'introduction de nouvelles infractions telles que l'esclavage par ascendance ou la traite des personnes.



Renforcer l'indépendance et l'efficacité de la justice



Aussi, les juridictions supérieures à savoir la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes disposent désormais de lois organiques modernes renforçant leur indépendance et leur efficacité.



Il convient d'ajouter qu'au cœur de cette réforme, la Justice malienne s'est engagée dans la refonte de ses ressources humaines. A cet effet, entre 2021 et 2025, elle a procède au recrutement de 681 agents de justice recrutés dont 316 magistrats. S'y ajoute l'institutionnalisation des semaines thématiques pour rapprocher l'appareil judiciaire des citoyens notamment : la Semaine nationale de la justice ; la Semaine nationale d'utilisation et de l'harmonisation des symboles de l'Etat.



Pour structurer les nouvelles professions, des conseils supérieurs ont mis en place. Pour jeter les bases des métiers essentiels, des Etats généraux ont réuni, pour la première fois, des avocats, notaires, huissiers de justice et experts judiciaires.



La modernisation des services judiciaires ne se limite pas aux seules structures, car deux lignes gratuites ont été créées pour signaler les abus et informer nos concitoyens, des bureaux d'assistance juridique et des vestibules de droit ont vu le jour offrant aux justiciables un accès plus transparent et équitable à la justice.



Contrôle rigoureux de la chaine pénale



Dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme, le ministère procède au contrôle rigoureux de la chaine pénale et à la supervision des cabinets d'avocats, notaires et huissiers de justice, des mesures qui marquent une volonté d'assainissement sans compromis.



Sur le plan international, le Mali fait entendre sa voix. En effet, le ministre Kassogué a porté la voix du pays à Genève, à La Haye, à Vienne et au Forum mondial de lutte contre le racisme à Barcelone. Autant d'occasions pour le garde des Sceaux de rappeler les engagements du Mali en matière de justice et de droit de l'Homme. C'est ainsi le Mali s'est doté d'instruments modernes pour le suivi et l'évaluation de ses performances.



Notons que pour la première fois un rapport d'activités du ministère de la Justice, un rapport annuel de performance et un Programme décennal de développement de la justice 2025-2035 ont été élabores.



Pour la dématérialisation des procédures, un logiciel de gestion des dossiers judiciaires a été lancé. Pour donner un nouveau souffle à l'institution judiciaire, le département de la Justice a initié l'informatisation du casier judiciaire, la création prochaine d'une imprimerie judiciaire pour lutter contre l'anarchie et le désordre dans la fabrication et l'usage des symboles de l'Etat ainsi que l'adoption de politiques sectorielles en matière de genre et d'éducation surveillée.



En conclusion, le secteur de la justice au Mali a connu, depuis, une mutation profonde. En croisée des chemins entre rigueur, modernisation et souveraineté, l'appareil judiciaire malien se redessine avec force et détermination.



Boubacar Païtao



