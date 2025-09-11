Élu président de l’UNAFOM : Les félicitations de la Fémafoot à Cheick F. Diallo - abamako.com

Publié le jeudi 11 septembre 2025

Le nouveau président de l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali (Unafom), Cheick Fantamady Diallo, vient de recevoir les félicitations de la Fédération malienne de football pour sa brillante élection, le 30 août 2025.

Quelques jours après la tenue de l'assemblée générale de l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali (Unafom) le 30 août 2025 à l'Hôtel Millenium, la Fédération malienne de football, sous la signature de son secrétaire général Sidi Békaye Magassa, a adressé ses vives félicitations au nouveau président Cheick Fantamady Diallo, qui succède à Moctar Sow. "Cette élection est une marque de grande confiance en votre personne et en vos capacités à rassembler toutes les synergies et à redynamiser ce groupement combien important sur l'échiquier du football malien.



Monsieur le Président, nous osons croire que sous votre magistère, l'Unafom jouera pleinement son rôle de fédérateur dans notre football.



Nous profitons de l'opportunité qui s'offre à nous pour vous transmettre, au nom du comité exécutif de la Fédération malienne de football et au nom de toute la famille du football malien, nos vives et chaleureuses félicitations ainsi que nos vœux de succès dans l'accomplissement de votre mandat à la tête de l'Unafom". Parole de Sidi Békaye Magassa. Avant de rassurer le nouveau patron de l'Unafom de l'engagement de la Fédération malienne de football à tout mettre en œuvre pour renforcer les relations entre l'Union et le comité exécutif.





