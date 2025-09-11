Affaire de la gestion du fonds social de la BOA-Mali : La Section des banques et le Synabef appellent à l’apaisement dans la solidarité et la vigilance - abamako.com

Économie
Affaire de la gestion du fonds social de la BOA-Mali : La Section des banques et le Synabef appellent à l'apaisement dans la solidarité et la vigilance
Publié le jeudi 11 septembre 2025 | Aujourd`hui

Le bras de fer entre la direction de la BOA-Mali et l'organisation syndicale des banques autour de la gestion du dossier de Sory Ibrahim Doucouré vient de connaitre un tournant décisif.



En effet, dans un communiqué, l'organisation syndicale appelle à l'apaisement dans la solidarité et la vigilance. Aussi, elle suspend son mot d'ordre de chasser à pieds le DG de la BOA et son adjoint.



Selon le communiqué, suite aux échanges avec certains dirigeants du Groupe BOA, des hautes autorités du pays et de la suspension du supposé conseil de discipline dirigé contre le camarade Sory Ibrahim Doucouré dans l'affaire de gestion du fonds social dont les acteurs sont clairement identifiés dans une convention de gestion dudit fonds signée depuis 2017 et non publiée au personnel, la Section des banques et le Syndicat national des banques et établissements financiers (Synabef) appellent à l'apaisement dans la solidarité et la vigilance.



Aussi, poursuit le communiqué, le délai du 5 septembre 2025 fixé pour chasser à pieds le DG et son adjoint est ajourné. Cependant, la Section des banques insiste pour asseoir une base saine de la gestion dudit fonds. Aussi, elle renvoie à la révision de la charte signée en 2017 pour la rapprocher au maximum au décret de 1971 qui institue le fonds social.



Dans son communiqué, la Section des banques demande l'exploitation positive du rapport et d'éviter d'en faire un outil de répression et de règlement de compte. Avant de préciser que le Synabef installé à la BOA-Mali en 2024 n'a rien à voir avec cette gestion dont l'audit porte sur une période antérieure.



"De 2012 à 2024, la gestion a été exclusivement sous la responsabilité du président du comité d'établissement CSTM. La section des Banques appelle tous les travailleurs de la BOA-Mali à l'union et à la solidarité pour la prospérité de la Banque et pour l'intérêt de tous", conclut le communiqué.







Boubacar Païtao



