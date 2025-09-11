Finale de la Super Coupe "Assimi Goïta" : Koulikoro repart les bras chargés de gloire - abamako.com

Finale de la Super Coupe "Assimi Goïta" : Koulikoro repart les bras chargés de gloire Publié le jeudi 11 septembre 2025 | Aujourd`hui

Le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, a donné le coup d'envoi, le dimanche 7 septembre 2025, de la finale de la 5e édition de la Super-Coupe de football Général d'Armée "Assimi Goïta" au stade Mamadou Konaté.



Pour cette grande finale entre Koulikoro et Mopti, les ballons de football sont venus du ciel, une livraison express assurée par les parachutistes des forces armées de défense et de sécurité, sous la coordination du Général de Division Keba Sangaré.



Le match s'est conclu sur les tirs au but, faisant de la région de Koulikoro la nouvelle championne de la Super-Coupe Assimi Goïta, comme en 2024. Mopti se positionne alors 2e, suivie par Bougouni qui a arraché la troisième place à Tombouctou.



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahima Fomba, a soutenu que cette coupe regorge de moments de brassage et de construction sociale, avec l'amour de la patrie au centre des activités. Il a invité les jeunes à s'engager dans l'élan de défense de la patrie. "Vous êtes attendus au rendez-vous de l'honneur et de la dignité", a-t-il ajouté. Pour le Secrétaire général de la Présidence, Alhousseyni Diawara, la Super-Coupe s'impose comme un rendez-vous incontournable pour la jeunesse et la population. Un lieu privilégié de démonstration pour les nouveaux talents, pour le bonheur des recruteurs.



Le Premier ministre, à la fin du match, a félicité les deux équipes pour la qualité du match. Il a également prononcé des mots d'encouragement à l'endroit de tous les participants et a remercié la commission pour le travail abattu avec l'accompagnement et le soutien du Président de la Transition, le Général d'Armée Assimi Goïta.



En marge du match officiel de la finale de la Super-Coupe, un match de gala a opposé la Présidence de la République et le Gouvernement au Conseil National de la Transition (CNT). Un match conclu sur un score nul.



