Lutte contre le terrorisme: plusieurs terroristes neutralisés à Kayes et Séribala, du matériel saisi - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Lutte contre le terrorisme: plusieurs terroristes neutralisés à Kayes et Séribala, du matériel saisi Publié le jeudi 11 septembre 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Remise de clés de quatre hélicoptères MI171 à l`armée malienne

Le président de la Transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis ce vendredi 26 novembre 2021 les clés de quatre hélicoptères de manœuvre Mi-171 au ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, à la Base aérienne 101 de Sénou. Tweet



L’État-Major Général des Armées a annoncé ce 11 septembre 2025 deux importantes opérations de sécurisation menées par les Forces Armées Maliennes (FAMa) dans les régions de Kayes et de Ségou.

Dans la région de Kayes, une mission de reconnaissance offensive, conduite sur la base de renseignements fiables, a permis l’interpellation d’une dizaine de présumés terroristes dans plusieurs localités. Le bilan provisoire fait état de la saisie de plusieurs motos et d’une vingtaine de téléphones portables. Les investigations se poursuivent pour établir les responsabilités.

Par ailleurs, dans la matinée du 10 septembre 2025, les FAMa ont mené une opération de ratissage dans la localité de Séribala, région de Ségou, suite à des informations sur la présence de groupes armés terroristes dans la zone. La patrouille déployée a intercepté et neutralisé une dizaine de combattants ennemis. Les forces maliennes ont également récupéré un important lot de matériel, comprenant des armes, plusieurs motos et des équipements de communication.

L’État-Major Général des Armées a salué le professionnalisme et la réactivité des FAMa, tout en réaffirmant que la traque et la neutralisation des terroristes ainsi que la protection des populations et de leurs biens demeurent une priorité nationale. Les autorités appellent enfin les populations à maintenir leur vigilance et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité.