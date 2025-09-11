Dégradation des eaux par l’orpaillage par dragage : Le Collectif ’’Siguida Lakanan’’ interpelle le président de la Transition - abamako.com

Dégradation des eaux par l'orpaillage par dragage : Le Collectif ''Siguida Lakanan'' interpelle le président de la Transition Publié le jeudi 11 septembre 2025 | Aujourd`hui

Les responsables du collectif des citoyens pour la protection de l'environnement ''Siguida Lakanan'' étaient face à la presse, le samedi 6 septembre dernier, à leur siège sis à Djélibougou, pour dénoncer les effets de l'orpaillage par dragage sur la dégradation des terres et des eaux dans plusieurs localités du pays.



C'est pour alerter les plus hautes autorités, particulièrement le président de la Transition, le Général d'armée Assimi Goïta sur les dangers de l'orpaillage par dragage sur les terres et les eaux de certaines localités du pays que les responsables du collectif des citoyens pour la protection de l'environnement ''Siguida Lakanan'' ont initié ce point de presse.



Selon le porte-parole du collectif, Seydou Bocoum, l'article 25 de la nouvelle constitution stipule que la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tout citoyen et pour l'Etat. "Vu la dégradation des terres et des eaux de certaines localités du pays, nous nous sommes réunis au sein d'un collectif des citoyens engagés pour lutter contre ce phénomène. Aujourd'hui, les cultivateurs et les pêcheurs de certaines localités, notamment dans les cercles de Yanfolila, Kéniéba, Kadiolo, Fourou sont confrontés à un problème de dégradation des terres et des eaux à cause de cette pratique injuste. Tellement que les eaux du Falémé sont complètement dégradées, les riverains n'arrivent plus à trouver du poisson. En plus, ces orpailleurs, dont la majorité est des asiatiques, utilisent des produits chimiques dans leur activité. Cela cause énormément de dégât sur la biodiversité. Si nous continuons sur cette lancée, dans dix ans, il n'y aura pas d'eau potable pour les populations", a-t-il expliqué.



Il a aussi précisé que cette activité de l'orpaillage par dragage viole le nouveau code minier du pays pris en août 2023. ''Aujourd'hui, notre objectif est de combattre ce réseau mafieux qui dégrade de jour en jour nos terres. En complicité avec certains cadres, ils utilisent le permis de recherche de la Direction nationale de la Géologie et des Mines (DNGM) pour exploiter.



Nous sommes conscients que la faute ne revient pas seulement à l'Etat, certains villages sont complices de leur activité. Nous interpellons le président de la Transition le Général d'armée Assimi Goïta afin qu'il s'implique personnellement pour stopper cette activité de l'orpaillage par dragage sur toute l'étendue du territoire'', a-t-il fait savoir, avant d'ajouter qu'ils vont bientôt introduire une plainte contre X.



Le porte-parole du collectif, Seydou Bocoum, était accompagné par Moussa Macalou, ressortissant de la Commune de Dialakoro près de la frontière sénégalaise et Mamadou N'Diaye, vice-président du collectif ''Siguida Lakanan''.



Mahamadou Traoré



