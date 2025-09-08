Nioro : Plusieurs terroristes neutralisés par les FAMa - abamako.com

Nioro : Plusieurs terroristes neutralisés par les FAMa Publié le vendredi 12 septembre 2025 | L'Essor

Dans le cadre des opérations aériennes et sur la base de renseignements précis, les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené des frappes ce jeudi 11 septembre sur un objectif ennemi situé à 65 Km à l'Est de la ville de Nioro.



L'annonce a été faite ce jeudi par la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa), qui précise que le refuge terroriste a été complètement anéanti avec la neutralisation de plusieurs terroristes et du matériel détruit.





L'État-major général des Armées informe que la traque des groupes obscurantistes se poursuit sur toute l'étendue du territoire avec abnégation et engagement de toutes les Forces de défense et de sécurité.



Souleymane SIDIBE





